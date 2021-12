Real I.S. vermietet ans Unterhaus

Real I.S. bietet ab Mai einen Großbritannien-Fonds an. Der Bayernfonds Großbritannien 2 investiert in das Telford House im Londoner Westend. Die Immobilie ist bis 2023 komplett an das britische Unterhaus vermietet. Die Miete wird alle fünf Jahre an die Marktmiete angepasst – jedoch nur nach oben.Telford House wurde im frühen 20. Jahrhundert gebaut, eine umfangreiche Sanierung wurde im zweiten Quartal 2007 abgeschlossen. Das Objekt umfasst 5.580 Quadratmeter vermietbare Fläche auf sieben Etagen.Real I.S prognostiziert Ausschüttungen von 6 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen beträgt knapp 72 Millionen Britische Pfund (90 Millionen Euro). Der Einstieg ist ab 10.000 Pfund (12.500 Euro) plus 5 Prozent Agio möglich. Die Fondslaufzeit ist mit 15 Jahren kalkuliert.