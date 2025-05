Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

In vielen Investmenthäusern hat Rebalancing keinen hohen Stellenwert. Ganz im Gegenteil: Erfahrene Portfoliomanager neigen dazu, das Thema zu belächeln. In vertraulichen Gesprächen heißt es oft: „Ein bisschen Rebalancing – das macht der Praktikant, wenn nichts Wichtiges ansteht.“ Für viele Senior Professionals ist Rebalancing eher Verwaltungsarbeit als aktives Risikomanagement – mechanisch, ein...

Besonders gut funktioniert das bei ETF-Strategien. Warum? Weil ETFs skalierbar, liquide, kosteneffizient und strukturell homogen sind. Allokationen lassen sich mit wenigen Bausteinen steuern, ohne Einzeltitelrisiken, Bilanzsorgen oder Newsflow. Ein 60/40-Portfolio aus Aktien- und Renten-ETF ist in Minuten auf Zielgewichtung zurückgesetzt – automatisch und dokumentiert. Bei Einzelaktien ist das anders: Dort muss jedes Mal geprüft, gewichtet und steuerlich abgeglichen werden. Kein Wunder, dass Rebalancing in ETF-Mandaten floriert und bei aktiven Strategien oft links liegen bleibt.

Rebalancing ist heute ein stiller Grundpfeiler moderner Investmentprozesse , vor allem bei Robo-Advisors und Modellportfolios. Wo keine Meinungen zählen und Algorithmen entscheiden, braucht es eine klare Methode zur Gewichtungskontrolle. Die Antwort: Rebalancing – regelbasiert, automatisiert, nachvollziehbar. Was früher Pflichtübung war, ist heute Verkaufsargument: Es steht für Disziplin, Risikokontrolle und Systematik.

Regelbasiertes Rebalancing

Kalenderbasiert: Rebalancing erfolgt in festen Intervallen: monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Vorteil: Disziplin und Planbarkeit. Investoren reduzieren automatisch übergewichtete Werte und stocken untergewichtete auf. Das Portfolio bleibt auf Kurs, das Risiko im Rahmen. Nachteil: Der Rhythmus ignoriert Marktvolatilität. Studien zeigen: Für denselben Tracking Error ist der Handelsaufwand höher als bei flexibleren Methoden. Laut Dimensional fiel der Umschichtungsaufwand in einem 60/40-Portfolio bei vierteljährlichem Rebalancing doppelt so hoch aus wie bei jährlichem. Die Abweichung von der Zielallokation lag dagegen nur bei der Hälfte.

Schwellenwertbasiert: Umgeschichtet wird nur, wenn Toleranzbänder verletzt werden, also bei klarer Abweichung von der Soll-Allokation. Der Vorteil: Flexibilität. In ruhigen Phasen bleibt das Portfolio unangetastet, unnötige Trades entfallen. Laut Dimensional sind solche Modelle effizienter: Geringere Abweichung pro Trade, besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Stellschraube liegt in der Bandbreite: Enge Bänder sichern Zielnähe, verursachen aber häufigere Trades. Weite Bänder lassen mehr Spielraum – und senken die Transaktionskosten.

Dynamisches Rebalancing

Volatilitätsbasiert: Hier richtet sich das Rebalancing nach der Marktvolatilität. In turbulenten Phasen wird häufiger angepasst, in ruhigen seltener. Der Vorteil: Flexibilität und Nähe zum Marktgeschehen. Experten wie Schwab empfehlen, Volatilitätsindikatoren als Auslöser zu nutzen – um Übertreibungen gezielt zu kontern.

Drawdown-basiert: Umschichtungen erfolgen bei klaren Rücksetzern. Beispiel: Fällt der Markt mehr als 10 Prozent unter sein Hoch, wird antizyklisch zugekauft – „Buy the Dip“. Der Nutzen zeigte sich im Corona-Crash: Wer nicht rebalancierte, war vor dem Absturz übergewichtet und am Tiefpunkt zu defensiv. Drawdown-Trigger zwingen zur Disziplin, genau dann, wenn die Masse verkauft.

Trend-/Momentum-basiert: Diese Modelle orientieren sich an Markttrends. Bei starkem Aufwärtstrend wird das Rebalancing verzögert oder temporäre Übergewichtung werden toleriert: Man will Gewinner laufen lassen. Backtests einer US-Pensionskasse zeigten rund plus 1 Prozent p.a. Mehrertrag. Doch: Viele dieser Modelle sind komplex, manche bleiben im Rückblick wirkungslos.