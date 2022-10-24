Portfoliomanagement Rebecca Kaddoum steigt bei Mandarine Gestion ein

Rebecca Kaddoum steigt als Portfoliomanagerin bei Mandarine Gestion ein. Sie soll bei dem Asset Manager die Geschicke des Mandarine Opportunités (ISIN: FR0010657122 und des Mandarine Activ (LU2052475568) lenken. Die 43-Jährige hat mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche und war unter anderem bereits für Comgest tätig.

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Mandarine-Gestion-CEO Marc Renaud sagt zu der Personalie: „Wir freuen uns sehr, Rebecca in unserem Team zu begrüßen. Angesichts des schwierigen Umfelds der Finanzmärkte ist der Neuzugang einer Senior-Portfoliomanagerin ein weiterer Beweis für die Attraktivität von Mandarine Gestion. Schließlich gehört unser Unternehmen zu den wenigen französischen Asset Managern, der dieses Jahr mehr Kapitalzuflüsse als -abflüsse verzeichnet.“