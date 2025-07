Rebecca Polz ist seit dem 1. Juli als Portfoliomanagerin und Beraterin für Nvest Asset Management tätig. Die 36-Jährige bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der unabhängigen Vermögensberatung mit. Zuletzt leitete sie den Standort Hamburg von „Der Finanzberater“.

Polz studierte Banking & Finance und absolvierte anschließend einen Master im Technologie- und Innovationsmanagement an der FOM. In den vergangenen Jahren war sie in der Vermögensverwaltung tätig und verantwortete das Portfoliomanagement und die Integration moderner Anlagelösungen – insbesondere ETFs – sowie die Mitarbeit in einem Anlageausschuss.

Ihre Expertise liegt in der strategischen Portfoliosteuerung und der Integration moderner Anlagelösungen, insbesondere ETFs. Bei der Nvest-Gruppe wird sie künftig Kunden in Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung beraten.