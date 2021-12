Redaktion 12.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Rechtsanwalt Alexander Heyers erklärt Wann Pool-Makler rentenversicherungspflichtig sind

Ist ein selbstständiger Versicherungsmakler, der an einen Pool angebunden ist, rentenversicherungspflichtig? Diese Frage hatte Mitte Juni 2016 das Bayersiche Landessozialgericht zu klären. Das Urteil sorgte in der Branche für einige Aufregung. Was gilt aber nur für Makler? Diese Frage beantwortet Rechtsanwalt Alexander Heyers, Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, in seinem Artikel.