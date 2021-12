Rechtsanwalt erklärt BGH-Urteil: So können Bausparer Darlehensgebühren zurückfordern

Eine vorformulierte Bestimmung über eine 2-prozentige „Darlehensgebühr“ in Bausparverträgen ist unwirksam. Was diese aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) für betroffene Kunden bedeutet, erklärt Jens Reichow, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in Hamburg.