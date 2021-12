Rechtsanwalt erklärt Wie müssen Finanzberater auf eine Vorladung zur Vernehmung reagieren?

Aus heiterem Himmel flattert dem Berater ein Brief herein – er muss zur Vernehmung. Ein Fall, der in jüngster Zeit häufiger auftritt. Wie der Berater dann reagiert, will wohlüberlegt sein, rät Nikolaus Sochurek, Gründungspartner der Münchner Kanzlei Peres & Partner Rechtsanwälte.