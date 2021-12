Rechtsanwalt Thomas Leithoff „Die Versicherer müssen die Provisionen anpassen“

Das LVRG sieht einige Änderungen vor: Ein niedrigerer Garantiezins ab 2015, Änderungen bei den Bewertungsreserven – und ein gesenkter Höchstzillmersatz, der Druck auf die Abschlussprovisionen der Vermittler ausübt. Dieser Punkt hat bisher zu den größten Diskussionen im Markt geführt. Denn keiner weiß bisher so genau, wie sich die Vergütungsstruktur im Versicherungsmarkt für Vermittler denn nun verändern wird.„Fakt ist: Die Versicherer müssen reagieren. Sie müssen die Provisionen anpassen“, sagt Rechtsanwalt und Versicherungskaufmann Thomas Leithoff, der auf dem Kongress den Vortrag zum Thema „Welche vertraglichen Regelungen zwischen Vermittler und Versicherer müssen angepasst werden?“ hält. „Versprechen, das sich nichts ändern wird, würde ich als Vermittler nicht glauben.“Vielmehr sollten Makler & Co. beim Versicherer konkret nachfragen, was sich für sie ändern wird und wie er Tarife in Zukunft kalkulieren will.“ Denn: Paragraf 11 Versicherungsaufsichtsgesetz schreibt vor, dass Versicherungen keine Provisionen versprechen können, die sie durch die Beiträge des Kunden nicht erhalten.Auf der DKM 2014 wird sich Leithoff deshalb ausführlich mit der Courtagezusage beschäftigen. „Die Versicherungsgesellschaften dürfen diese Verträge ändern, wenn die Finanzaufsicht Änderungen vorlegt. Das ist hier der Fall“, so der Experte. Was aber geändert werden kann und wo die Freiheit aufhört, erfahren Sie auf dem Kongress.Der Kongress findet am Donnerstag, 30. Oktober, ab 10 Uhr in Halle 5, Kongressraum 2 statt.Hier das Programm im Einzelnen:10:00 – 10:45 Uhr:Moderation: Martina Backes, Geschäftsführerin , AeiforiaReferent: Johannes Lörper, Vorstandsmitglied, Ergo Lebensversicherung11:00 – 11:45 Uhr:Referent: Gerald Archangeli, Vizepräsident, Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute12:00 – 12:45 Uhr:Referent: David Bernert, Senior Product Expert, Swiss Re13:00 – 13:45 Uhr:Referent: Martin Gattung, Geschäftsführer, Aeiforia14:00 – 14:45 Uhr:Referent: Matthias Beenken, Fachhochschule Dortmund15:00 – 15:45 Uhr:Referent: Thomas Leithoff, Rechtsanwalt und Versicherungskaufmann, Kanzlei Johannsen Berlin