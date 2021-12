Norman Wirth 20.07.2015 Lesedauer: 3 Minuten

Rechtsanwalt zum Kleinanlegerschutzgesetz Keine Sachkundeprüfung für alte Hasen

Am 10. Juli trat das Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft. Nun sind einige Produkte, die bislang erlaubnisfrei waren, erlaubnispflichtig. Wer diese Produkte weiterhin vermitteln will, muss unter anderem seine Sachkunde nachweisen. Ausgenommen sogenannte alte Hasen, meint Rechtsanwalt Norman Wirth.