Rechtsberater gründen eigene Akademie

In der Seminarreihe werden auch die berufsrechtlichen Anforderungen an eine rechtssichere Rechtsberatung angesprochen. So wird herausgearbeitet, dass die rechtliche Beratung im Rahmen der bAV nur durch zugelassene Rechtsdienstleister erfolgen darf, eine Rechtsauffassung, die der BRBZ notfalls vor Gerichten einklagt Zu den Referenten zählen unter anderem die Professoren Martin Henssler, Präsident des Deutschen Juristentages, und Achim Schunder, Chefredakteur der „Neuen Juristischen Wochenschrift“ (NJW) und der „Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht“ (NZA).