Redaktion 13.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Rechtsexperte zur IDD-Umsetzung „Makler dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“

IDD, Mifid 2 – auf Makler Vermittler und Berater prasselt derzeit einiges an relevanten rechtlichen Themen ein. Eine erste Orientierung durch den Regulierungs-Dschungel gibt Nils Wein, Leiter der Rechtsabteilung bei Standard Life. Er erklärt, was sich in sechs Bereichen für Makler & Co. ändern wird und muss.