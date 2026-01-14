Was sind die häufigsten Fallstricke bei der Bestandsübertragung und wie können Verkäufer und Käufer diese umgehen? Darüber sprach DAS INVESTMENT mit Rechtsexpertin Ulrike Specht.

Ulrike Specht am Stand von DAS INVESTMENT auf der DKM 2025.

Am Rande der diesjährigen DKM sprach DAS INVESTMENT Versicherungen mit Rechtsexpertin Ulrike Specht über Fallstricke und rechtliche Unsicherheiten bei der Übertragung des Maklerbestands und den optimalen Umgang damit.

DAS INVESTMENT Versicherungen: Ein großes Problem bei der Bestandsübertragung ist die Stornohaftung. Diese beträgt bei Versicherungsbeständen im Durchschnitt sechs Jahre. Was bedeutet das für Makler, die einen Nachfolger für ihr Unternehmen suchen? Bleibt die Haftung bei ihnen oder geht sie auf den Käufer über?

Ulrike Specht: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es ist sinnvoll, dies individuell zu besprechen und zu regeln. Es besteht die Möglichkeit, für das Innenverhältnis zwischen dem übernehmenden Makler und dem bisherigen Makler Regelungen zur Freistellung und zu freiwerdenden Stornoreserven zu treffen. Diese Frage ist eng verbunden mit der Nachbearbeitung: Wer übernimmt diese und wer wird wie informiert? Wenn jemand seinen Bestand abgibt und sich zur Ruhe setzen möchte, will er in der Regel keine Nachbearbeitung mehr übernehmen. Deshalb gibt es keine pauschale Antwort, sondern die Regelung muss individuell besprochen und im jeweiligen Vertrag verankert werden.

Auch die Zustimmung des Kunden ist ein schwieriges Thema. Früher hieß es, dass theoretisch jeder Kunde bei der Bestandsübertragung zustimmen sollte. Mittlerweile gilt offenbar die Widerspruchslösung. Doch ist diese wirklich rechtssicher?

Specht: Das ist ein guter Punkt. Wer rechtlich den sichersten Weg gehen will – und das empfehlen wir Juristen – muss die aktive Einwilligung der Kunden einholen. Die Widerspruchslösung dagegen sieht vor, dem Kunden eine Frist zu setzen, binnen derer er der Bestandsübertragung widersprechen kann. Sein Stillschweigen auf dieses Anschreiben würde als Zustimmung gewertet. Das halten wir aus datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Gründen für kritisch, gerade, wenn es um Personenversicherungen und die Abtretung von entsprechenden Courtagen geht.

Ich weiß aber, dass in der Branche andere Ansätze diskutiert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Wünschenswert wäre eine rechtssichere Lösung seitens des Gesetzgebers, die die Abwicklung vereinfacht.

Das bedeutet aber ein erhebliches Risiko für den Käufer: Stimmen die Kunden nicht zu, kann er mit seinem teuer gekauften Bestand nicht viel anfangen.

Specht: Richtig. Daher stellt sich die Frage, wie man den Kaufpreis gestaltet. Man kann den Kaufpreis – vereinfacht gesagt – davon abhängig machen, wie viele Kunden tatsächlich wechseln.

Ist eine solche Regelung denn in der Praxis möglich?

Specht: Ja, das lässt sich vertraglich vereinbaren.

Welche Arten der Bestandsübertragung gibt es? Wo liegen aus rechtlicher Sicht ihre jeweiligen Vor- und Nachteile?

Specht: Das ist letztlich eher eine Frage der Vergütung als der Bestandsübertragung selbst. Es gibt Bestandsübertragungen mit fixem Kaufpreis – diese sind allerdings selten. Dann gibt es die Variante mit einem Kaufpreis, der nachträglich angepasst wird, in Abhängigkeit des tatsächlich übertragenen Bestands. Und schließlich gibt es Anbieter, die den Bestand übernehmen und „verrenten“, in Form monatlicher oder jährlicher Zahlungen basierend auf bestimmten Parametern. Bei der Verrentung ist dies auf Lebenszeit angelegt. Eine Pauschallösung gibt es nicht, da dies gesetzlich nicht geregelt ist, sondern durch die individuelle Vertragsgestaltung bestimmt wird.

Das klingt alles sehr komplex. Welche dieser Varianten birgt denn die wenigsten rechtlichen Fallstricke?

Specht: Jede Variante hat aus rechtlicher Sicht ihre Besonderheiten. Das beginnt beim Datenschutz und den Kundendaten, betrifft aber auch die Absicherung. Wer seinen Kaufpreis sofort erhält, hat insoweit Sicherheit. Bei der Verrentung dagegen kommt es darauf an, wer der Schuldner ist, insbesondere, ob dieser dauerhaft solvent ist und ob und in welcher Weise die Forderungen abgesichert werden können.

Und es gibt ein weiteres Problem: Der Versicherer ist eigentlich nicht verpflichtet, der Bestandsübertragung zuzustimmen. Kommt es denn in der Praxis vor, dass ein Versicherer die Übertragung ablehnt? Und was passiert in einem solchen Fall?

Specht: Derartige Probleme in der Abwicklung sind mir nicht bekannt. Im Zweifel verlangt der Versicherer die Vollmacht des Kunden, um sicherzustellen, dass dieser den neuen Makler bevollmächtigt hat.

Die Formulierung ist entscheidend. Welche Klauseln werden bei Bestandsübertragungen am häufigsten fehlerhaft formuliert und verursachen die meisten Probleme?

Specht: Als Jurist kann man überall Probleme finden. Die wichtigsten Punkte: Bei der Kaufpreisregelung muss man genau hinschauen – wann wird was fällig, welche Bewertungsgrundlagen gelten? Wenn der Kaufpreis nicht fix ist, sondern von bestimmten Entwicklungen abhängt, müssen die Parameter präzise definiert werden. Weitere wichtige Themen sind sicherlich etwaige Garantien und die Stornohaftung.