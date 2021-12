Rechtsgutachter erklären Warum der LV-Provisionsdeckel verfassungswidrig wäre

Die Provisionen beim Vertrieb von Lebensversicherungen (LV) in Deutschland sollen künftig per Gesetz begrenzt werden. Doch der so genannte Provisionsdeckel wäre rechtlich unzulässig, argumentieren die Rechtsexperten Hans-Jürgen Papier und Hans-Peter Schwintowski in aktuell vorgelegten Gutachten.