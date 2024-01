„Vermittler wählen konservativ“ – so betitelt der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW die Ergebnisse zur sogenannten Sonntagsfrage, die die berufsständische Interessenvertretung unabhängiger Finanzberater im Rahmen ihres Vermittlerbarometers Ende vergangenen Jahres gestellt hatte. „Wenn heute Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen?“ Diese Frage nach ihren politischen Präferenzen beantworteten mehr als 1.000 Vermittler.

Vermittler-Favoriten CDU/CSU und FDP verlieren

Mit 33 Prozent würde die CDU/CSU stärkste Fraktion im Bundestag (minus 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresbarometer), gefolgt von der FDP mit 25 Prozent (minus 7 Prozent). Trotz dieses deutlichen Rückgangs schreibt der AfW, der traditionell innerhalb dieser beiden Parteien die besten persönlichen Verbindungen unterhält: „Wenn Vermittler allein entscheiden könnten, wäre Deutschland demzufolge wohl christlich-liberal regiert, und zwar schon seit Jahren.“ Die Berufsgruppe würde seit langem vor allem der Union und den Liberalen als Vertreter und Wahrer Ihrer Interessen vertrauen, bewertet AfW-Vorstandsmitglied Norman Wirth das Ergebnis.

SPD unter ferner liefen

Die regierende Ampelkoalition hat trotz des FDP-Ergebnisses keine Mehrheit. So kommen Bündnis90/Die Grünen auf 9 Prozent, ein Minus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die SPD würde sogar an der 5-Prozent-Hürde scheitern und käme wie Die Linke nur auf 2 Prozent der Vermittlerstimmen. In der Umfrage des Jahres 2022 hatten die Sozialdemokraten zumindest noch 4 Prozent erhalten. Andere Parteien würden aktuell 8 Prozent der Vermittler ihre Stimme geben (plus 2 Prozent).

Rechtsruck der AfW-Mitglieder und Umfrageteilnehmer

Großer Gewinner ist die AfD. Sie legt um satte 10 Prozent auf jetzt 21 Prozent zu. Laut des AfW ist dies Ausdruck eines Rechtsrucks, der sich auch in den Umfragen zu den in diesem Jahr anstehenden Wahlen abzeichnet. Der Verband nennt diesen besorgniserregend. Die Entwicklungen „entsprechen aber auch dem aktuellen allgemeinen Stimmungsbild der Bevölkerung und haben sicherlich weniger mit den Branchenthemen zu tun“, sagt AfW-Vorstandsmitglied Norman Wirth.

Die Nachfrage von DAS INVESTMENT, inwiefern der AfW den Rechtsruck Ihrer eigenen Mitglieder und weiterer Umfrageteilnehmer besorgniserregend findet, beantwortet Wirth nicht. Auf die Frage, wie sein Verband mit Mitgliedern umgeht, die offen für die AfD oder rechtes Gedankengut sympathisieren, sagt er: „Das war bisher für uns kein Thema. Es ist uns bisher kein Fall bekannt, dass sich ein Mitglied im Namen des AfW entsprechend geäußert hätte.“ Kontakte zu AfD-Politikern oder irgendeine Form der Zusammenarbeit gebe es nicht.

Rechts macht nichts, links das Falsche

Zu Initiativen für Vermittler relevante Themen seitens der AfD habe man bisher noch nicht Stellung nehmen müssen, sagt Wirth auf die Frage, wie er deren inhaltliche Positionen bewerte. Umso deutlicher fällt die Verbands-Bewertung der Pläne des politischen Lagers auf der anderen Seite aus. Hier zählten „die immer wieder kolportierte Pläne der eher linksorientierten Parteien zum Beispiel bezüglich einer Abschaffung des in Deutschland traditionell stark verankerten Provisionssystems oder der privaten Krankenversicherung“ zu den Gründen für deren schlechtes Abschneiden in der Wahlumfrage.

Im Bundestag ist der Berufsstand laut AfW durchaus angemessen vertreten. Nach offiziellen Angaben, die allerdings mit Stand Januar 2021 stark veraltet sind, sitzen 25 Abgeordnete mit einem entsprechenden beruflichen Hintergrund im Bundestag: 17 aus dem Bereich Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistung (davon fünf selbstständig) und sieben aus dem Bereich Versicherungen (davon drei selbstständig).

Zur Studie: Das jährliche AfW-Vermittlerbarometer wurde zum 16. Mal mittels einer Online-Umfrage im Oktober und November 2023 durchgeführt. Insgesamt 1.077 Teilnehmer beantworteten rund 50 Fragen zu ihrer Tätigkeit, ihrem Einkommen, der Regulierung und anderen aktuellen Fragen. 89,1 Prozent der Befragten haben eine Erlaubnis für die Versicherungsvermittlung, davon beraten rund 90 Prozent im Maklerstatus. 63 Prozent der Umfrageteilnehmer verfügen über die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler. 58 Prozent der Befragten sind keine Mitglieder des AfW.