Preise für Top-Versicherungen Versicherungs-Innovation des Jahres: Rechtsschutz ohne Wartezeit

Die Versicherungsinnovation des Jahres 2023 kommt von der Arag. Der Düsseldorfer Versicherer hat mit seinem neuartigen Produkt Aktiv-Rechtsschutz mit Soforthilfe den Preis Goldener Bulle erhalten. Diese Versicherung soll „den Menschen noch besser und einfacher Zugang zu ihrem Recht verhelfen“, erklärt Matthias Maslaton, der im Arag-Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation verantwortlich ist.

Matthias Maslaton © ARAG

„Absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Branche“

„Es gibt viele Kunden ohne eine Rechtsschutzversicherung, die einen Schadenfall haben und sich wünschen würden, heute zu unterschreiben und für diesen sofort Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Diesen Wunsch erfüllen wir nun mit unserer Soforthilfe“, so Maslaton weiter. Diesen Ansatz bewertete die Jury als absolutes Novum und verleiht ihr den Preis für die Versicherungsinnovation des Jahres.

Joachim Wenning © Munich Re /

Andreas Pohlmann

„Herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft“

„Gerade in der heutigen Zeit muss sich eine Versicherung immer neu erfinden, um die Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen“, sagt Dirk Rathjen. Der Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau bildete neben Versicherungsmakler Thomas Adolph die Jury für die Versicherungsinnovation des Jahres. Der Goldene Bulle wird jährlich in insgesamt einem Dutzend Kategorien vom Finanzen Verlag verliehen. Die 30. Preisverleihung fand am 31. März statt.

Frauke Fiegl © ERGO

Vorsorgeprodukt des Jahres kommt von der Ergo

Ebenfalls für herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft zeichneten die Initiatoren Joachim Wenning als Unternehmer des Jahres 2023 aus. Der Vorstandsvorsitzende des Rückversicherers Munich Re habe aus der vorherigen Problemtochter Ergo einen Gewinnbringer gemacht: Deutschlands zweitgrößter Erstversicherersei heute eine wahre Geldquelle für Aktionäre des Münchener Dax-Titels.

Keine Gesundheitsfragen, Risikozuschläge, Wartezeiten

Zu den guten Geschäftszahlen der Ergo tragen auch die neuen Dental-Tarife der Ergo bei. Sie sollen Kunden den Einstieg in Zahnbehandlung und Zahnvorsorge erleichtern und verzichten hierzu bei Vertragsabschluss auf Gesundheitsfragen, Risikozuschläge und Wartezeiten. Als Anerkennung dafür konnten Ergo-Vorständin Frauke Fiegl und der Produktexperte Florian Knauer jetzt den Goldenen Bullen für das Vorsorgeprodukt des Jahres entgegennehmen.