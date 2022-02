Ombudsmann Bei diesen Versicherungen gibt es die meisten Konflikte

2021 erhielt der Versicherungsombudsmann besonders viele Beschwerden zur Gebäudeversicherung. Das geht aus seinem aktuellen Tätigkeitsbericht hervor. Insgesamt zählte er 18.344 Beschwerden. 2020 waren es noch 18.133. 17.300 Anträge richteten sich im vergangenen Jahr gegen Versicherer, 677 gegen Vermittler. 2020 lagen diese Werte bei 17.413 und 422.

Von den 18.344 Beschwerden lehnte der Ombudsmann 3.272 als unzulässig ab. 13.732 beendete er. 1.340 werden derzeit noch bearbeitet.

In diesen Bereichen ärgerten sich Versicherte 2021 am meisten

Lebensversicherung (3.963 Beschwerden, 2020: 3.311) Rechtsschutzversicherung (3.566, 2020: 3.904) Gebäudeversicherung (2.285, 2020: 1.349)

In der Gebäudeversicherung gab es am häufigsten Zwist zwischen Vermittlern und Versicherten. 410 solcher Anträge tauchen in der Statistik auf. 2020 waren es nur 16. Auf Platz 2 in Sachen Vermittler-Knatsch folgt die Lebensversicherung mit 73 Beschwerden (2020: 101).

Den starken Antragsanstieg bei den Gebäudeversicherungen führt der Ombudsmann auf eine „konfliktbehaftete Umdeckung von Verträgen zu Sachversicherungsverträgen durch einen Assekuradeur zurück“, die hauptsächlich aus der Wohngebäude-, aber auch aus der Hausratsparte stammten. Hier kam es zu hunderten von Beschwerden, da von Versicherungsnehmern Beiträge zu zwei Verträgen, nämlich jeweils dem alten und dem neuen, gefordert wurden. Im Schlichtungsverfahren habe sich nicht endgültig klären lassen, ob die Altverträge wirksam gekündigt worden waren.

Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, so der Ombudsmann, zwischen den heftig zerstrittenen Parteien Vorversicherer und Assekuradeur eine Regelung zu vereinbaren, die den unverschuldet in diese Streitsituation geratenen Versicherungskunden unproblematisch eine Entscheidung für das künftige Versicherungsverhältnis ermöglicht hätte.