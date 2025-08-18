Elf Rechtsschutzversicherer sind aus Kundensicht besonders fair. Das hat eine Untersuchung von Servicevalue ergeben. Bei den Auszeichnungen wurde methodisch nachgeholfen.

Eine Rechtsschutzversicherung bietet finanziellen Schutz, wenn es zu rechtlichen Konflikten in Bereichen wie Privates, Beruf, Verkehr oder Wohnen kommt.

Das Marktforschungsunternehmen Servicevalue hat wieder in Kooperation mit „Focus Money“ untersucht, welche Rechtsschutzversicherer von Versicherungsnehmern als besonders fair bewertet werden.

Dazu wurden im Juni 2.393 Personen zu 27 Unternehmen online befragt. Die Teilnehmer der Erhebung sollten bis zu zwei Versicherer beurteilen, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen nach Angaben der Autoren so 2.794 Bewertungen zusammen.

Abfrage von 29 Service- und Leistungsmerkmalen

Um den subjektiven Begriff „Fairness“ messbar zu machen, waren die Befragten dazu aufgefordert, die Kundenbindung durch die Aspekte emotionale Bindung, Treue, Loyalität und Weiterempfehlung zu beurteilen. Ebenso mussten zu 29 Service- und Leistungsmerkmalen, unterteilt auf fünf Teildimensionen, Einschätzungen auf einer vierstufigen Skala abgegeben werden. Diese waren:

Faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft, Fachkompetenz, Verbindlichkeit von Aussagen, proaktiv bessere Angebote);

Fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität), unbürokratischer Kundenservice, Reaktion bei Problemen (Zeit und Qualität), telefonische Rechtsberatung, Auswahl des Rechtsanwaltes);

Faire Kundenkommunikation (Verständlichkeit der Kommunikation, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessener Informationsumfang, Orientierung auf der Website);

Faire Tarifleistung (Transparenz der Produkte und Leistungen, Produktauswahl, Qualität der Produkte und Leistungen, Zuverlässigkeit der Produkte und Leistungen, Flexibilität der Produkte, Sicherheit, Auslandsschutz, problemlose Deckung der Anwaltsgebühren, Mediationsverfahren);

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität, Belohnung von Kundentreue, Fallbegrenzung bei telefonischer Rechtsberatung, Übernahme aller Kosten und Gebühren).

So werden die Anbieter bewertet

Service Value gibt zur Methodik an, aus den Antworten ein Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen zu berechnen. Dabei liefern die Teildimensionen selbst einen ungewichteten Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene sowie in den Teildimensionen einen überdurchschnittlichen Wert erzielen, bekommen die Note „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Gesellschaften liegt, erhält die Note „sehr gut“.

Wie Servicevalue beim Auszeichnen nachhilft

Die Vorgehensweise von Servicevalue wird immer wieder kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Die Bewertungslogik führt statistisch zwangsläufig zu einer hohen Zahl von auszuzeichnenden Unternehmen, weil nur die relativen Ergebnisse im Verhältnis der bewerteten Unternehmen zueinander eine Rolle spielen, aber keine absoluten Ergebnisse der tatsächlichen Befragtenbewertung.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Hinzu kommt, dass die ausgezeichneten Unternehmen nur in alphabetischer Reihenfolge dargestellt werden, sodass ein echtes Ranking fehlt. Dies ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können. Der Wert der individuellen Auszeichnung für ein Unternehmen ist bei der Vielzahl vermeintlicher Sieger als fragwürdig einzustufen. Dennoch nutzen viele Unternehmen Siegel in ihrer Markenkommunikation.

Die elf „fairsten“ Rechtsschutzversicherer

In der aktuellen Untersuchung werden nicht weniger als 18 von den 27 untersuchten Marktteilnehmern ausgezeichnet. Elf Gesellschaften (Vorjahr: zehn) bekommen die Höchstnote „sehr gut“, sieben Versicherer die Note „gut“, nur neun bleiben ohne Benotung. Die laut der Erhebung fairsten Rechtsschutzversicherer sind (in alphabetischer Reihenfolge):

ADAC Versicherung

Advocard

Allianz

Arag

Auxilia

DEVK

Ergo

Huk-Coburg

LVM

Örag

R+V

Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist damit in diesem Jahr die Concordia, die nun nur noch zu den „guten“ Anbietern gehört. Dafür kehrte die Auxilia in die Bestenliste zurück, in der jetzt auch die R+V neu vertreten ist. Von den elf Spitzenreitern erzielen acht in allen fünf Teildimensionen die Höchstnote.

Branchenschwergewicht nur bei den „guten“ Anbietern

Zum Kreis der mit gut bewerteten Anbieter gehören neben der Concordia auch Roland Rechtsschutz, drittgrößter Marktteilnehmer nach Prämienvolumen, Deurag, Debeka, VGH, WGV und die Württembergische.

Weitere Informationen zur Erhebungsmethode und zu den Gesamtergebnissen können in diesem Studienflyer nachgelesen werden.