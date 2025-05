in Rechtsschutzversicherung

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

DAS INVESTMENT: Rechtsschutz gilt bei vielen Kunden und Vermittlern als „nice-to-have“, aber nicht unbedingt als „must-have“-Produkt. Dieser Sichtweise widersprechen Sie, warum?

Holger Iben: Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich fundamental verändert. In der heutigen Zeit kann jeder von uns unvermittelt in eine Situation geraten, deren juristische Tragweite zunächst gar nicht absehbar ist. Deshalb ist die Absicherung durch eine qualitativ hochwertige Rechtsschutzversicherung in der modernen Lebenswirklichkeit unverzichtbar geworden.

Betrachten wir exemplarisch den Umstand, dass wir erstmals seit vielen Jahren wieder substanzielle Personalfreistellungen in großen Unternehmen und Industriekonzernen haben. Eine solche Situation kann jeden treffen, und gerade im Bereich des Arbeitsrechtsschutzes geht es um erhebliche finanzielle Risiken.

Ein weiteres Beispiel ist der gesamte Komplex Internet und Social Media – hier existieren zahlreiche Fallstricke, die man im Alltag kaum vermuten würde. Auch der Diesel-Skandal verdeutlicht dies hervorragend: Verbraucher haben in gutem Glauben Fahrzeuge erworben und letztendlich ein Produkt erhalten, das nicht den zugesicherten Eigenschaften entsprach. Es existieren somit vielfältige Lebensbereiche, in denen wir potenziell juristischen Auseinandersetzungen ausgesetzt sind – hierfür bedarf es einer umfassenden Absicherung.

Finden Sie demzufolge, dass Vermittler Rechtsschutz stärker in ihre Beratung integrieren müssten?

Iben: Die Mehrzahl unserer Vertriebspartner praktiziert bereits eine ganzheitliche Beratung, in der die Rechtsschutzversicherung selbstverständlich einen integralen Bestandteil darstellt. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus einen gewissen Anteil an Vermittlern, für die dieses Segment noch nicht zum täglichen Kerngeschäft zählt und bei denen noch Potenzial für eine intensivere Beratung besteht.

Eine Besonderheit in Vergleich zu anderen Versicherungsprodukten ist, dass Rechtsschutz selten aktiv vom Kunden nachgefragt wird. In Fällen, wo dies doch geschieht, ist aus Versichererperspektive auch eine gewisse Vorsicht geboten. Insbesondere im gewerblichen Sektor stellt Rechtsschutz ein absolutes Must-have dar, da die juristischen Herausforderungen aufgrund zunehmender bürokratischer Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben stetig komplexer werden.

Welche Ihrer Services und Deckungen in der Rechtsschutzsparte halten Sie denn für besonders relevant? Und welche stechen im Marktvergleich hervor?

Iben: Wie bereits angesprochen, ist eine präzise Bedarfsanalyse für eine optimale Absicherung essentiell. Ein Rentner benötigt beispielsweise in der Regel keinen Arbeitsrechtsschutz mehr. Im gewerblichen Segment ist eine detaillierte Betrachtung des abzusichernden Geschäftsmodells und der Mitarbeiterzahl unabdingbar – kurz gesagt: eine fundierte Risikoanalyse.

Unser Produktportfolio umfasst erstklassige Lösungen in zwei differenzierten Produktlinien – absolute State-of-the-Art-Konzepte mit Premium-Deckungsinhalten. Als besonderes Highlight möchte ich unsere innovative fallende Selbstbeteiligung hervorheben: Der Kunde kann initial eine höhere Selbstbeteiligung wählen und profitiert nach drei schadenfreien Jahren von einer Reduzierung auf null Euro. Im vierten schadenfreien Jahr gewähren wir sogar einen schadenfreien Versicherungsfall bei gleichbleibender Null-Euro-Selbstbeteiligung. Dies eröffnet dem Kunden attraktive Einsparpotenziale bei der Prämie, da eine erhöhte Selbstbeteiligung selbstverständlich zu einer Prämienreduktion führt.

Rechtsschutz war in der Vergangenheit vor allem die Übernahme von Anwaltskosten. Aber ist das in einem modernen Produkt überhaupt noch so?

Iben: Diese Wahrnehmung entspricht definitiv nicht mehr dem aktuellen Leistungsspektrum. Die moderne Rechtsschutzversicherung umfasst heute ein außerordentlich breites Portfolio an Services, die man durchaus als ganzheitliche Lebensunterstützung charakterisieren könnte. Der paradigmatische Ansatz zeitgemäßer Rechtsschutzkonzepte liegt primär in der Schadenprävention – ein Grundprinzip, das sich auch in anderen Versicherungssparten etabliert hat.

Exemplarisch möchte ich unseren Service „Rechtsanwälte am Telefon“ (RaT) anführen. Bei juristischen Herausforderungen ermöglicht dieser Service eine direkte Kommunikation mit spezialisierten Rechtsanwälten per Chat oder Telefon, um eine Problemanalyse und Lösungsstrategien zu erarbeiten. Unser erklärtes Ziel – und selbstverständlich auch das primäre Kundeninteresse – ist es, kostspielige und langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, die angesichts der überlasteten Justiz oft monate- oder gar jahrelang andauern können. Mit RaT bieten wir ein effizientes Instrument zur frühzeitigen Konfliktlösung.

Weitere Beispiele sind der Bereich Social Media, wo urheberrechtliche Problemstellungen schnell und professionell gelöst werden können, sowie das Thema Vorsorgeverfügungen, Vorsorgevollmachten und Testamente – ein häufig unterschätzter Bereich, den viele Kunden zwar als wichtig erachten, aber immer wieder aufschieben. All diese Aspekte können mit unseren modernen Rechtsschutzlösungen präventiv adressiert werden.

Was sind besonderes Services für Gewerbekunden?

Für gewerbliche Kunden bieten wir spezifische Lösungen wie die Beseitigung ungerechtfertigter negativer Online-Bewertungen oder Website-Prüfungen an. Darüber hinaus profitieren sowohl Privat- als auch Gewerbekunden, die von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffen sind und ihre berechtigten Ansprüche nach EU-Recht geltend machen möchten, von unserer exklusiven Partnerschaft mit Flightright, einem Spezialisten für die Durchsetzung entsprechender Erstattungen.

Der besondere Vorteil für unsere Rechtsschutzversicherungskunden liegt darin, dass Flightright auf die üblichen eigenen Gebühren verzichtet – ein signifikanter Mehrwert, der allen Flugreisenden eine spürbare Erleichterung verschafft.

Gibt es spezielle Zielgruppen, die die Itzehoer mit ihren Rechtsschutzprodukten besonders anspricht?

Iben: In der Tat fokussieren wir uns auf bestimmte Segmente mit erhöhter Schadenaffinität oder komplexeren Anforderungsprofilen – hierzu zählen insbesondere die Heilberufe und der öffentliche Dienst, die jeweils spezifische Besonderheiten aufweisen. Grundsätzlich adressieren wir jedoch mit unseren maßgeschneiderten Lösungen sämtliche Kundensegmente – vom Privatkunden bis hin zu allen gewerblichen Branchen.

Sie beanspruchen für sich ja auch, dass die Itzehoer in der Maklerbetreuung anders agiert als viele Mitbewerber. Woran machen Sie das fest?

Iben: Unser Unternehmen lebt eine prägnante Philosophie, die weit mehr als ein reiner Marketing-Slogan ist: „Von Mensch zu Mensch“. Dieses Leitbild steht als fundamentales Prinzip über all unseren Aktivitäten. Selbstverständlich nutzen wir modernste Automatisierungstechnologien, einschließlich vollautomatisierter, dunkler Abschlussprozesse, bei denen in vielen Bereichen kein manueller Eingriff mehr erforderlich ist.

Dennoch steht bei uns nicht die Technologie im Zentrum, sondern stets der Mensch. Dies gilt sowohl in der Kundenbeziehung als auch insbesondere in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern. Um dies für unsere Vertriebspartner zu konkretisieren: Wir gewährleisten für jeden Partner einen persönlichen Ansprechpartner im Außendienst – eine Praxis, die auch bei anderen Gesellschaften üblich ist.

Darüber hinaus bieten wir jedoch auch einen dezidierten Sachbearbeiter im Innendienst, der als direkte Kontaktperson für sämtliche Anliegen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu Call-Centern setzen wir auf echte menschliche Interaktion – ein Differenzierungsmerkmal, das in der heutigen Versicherungsbranche im Vertrieb ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist.

Über den Interviewten



Holger Iben (54) ist studierter Diplom-Wirtschaftsmathematiker und begann als solcher 1998 seine Karriere bei den Itzehoer Versicherungen. 2005 wechselte er in den Maklervertrieb, dessen Leitung er 2018 übernahm. Er ist verheiratet und lebt in Tönning.