Ab Juni gelten höhere Kostensätze für Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren hierzulande. Doch was bedeutet das für die Rechtsschutzversicherer? Eine exklusive Umfrage.

Am 1. Juni ist das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 in Kraft getreten. Unter anderem werden damit Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren angehoben. Dies hat Auswirkungen auch Auswirkungen auf Rechtsschutzversicherer. Darauf weist aktuell der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hin.

„Allein für die Rechtsschutzversicherer rechnen wir durch das neue Gesetz mit Mehrkosten von rund 250 Millionen Euro im Jahr“, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin. In den vergangenen fünf Jahren sei es bereits zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen, unter anderem durch die Kostenrechtsnovelle 2021, mit der die Gebührensätze deutlich angehoben wurden.

Insgesamt bestanden 2024 in Deutschland rund 27,3 Millionen Rechtsschutzversicherungsverträge. Für diese erbrachten die Versicherer laut GDV in 4,8 Millionen Rechtsschutzfällen über 3,8 Milliarden Euro an Leistungen. Rund vier Fünftel davon entfallen auf Anwaltshonorare.

Quelle: GDV

Die Lobbyisten scheint in der Kostensteigerungen aber auch eine Marktchance für die Produktgegner zu sehen, zumal neben den steigenden Gebühren auch die durch die Inflation angestiegenen Streitwerte großen Einfluss auf die Einkünfte von Anwälten hätten. So werde für die 40 Prozent der Haushalte, die laut GDV keine Rechtsschutzversicherung haben, ein Rechtsstreit zu einer immer größer werdenden finanziellen Belastung.

GDV: Hohe Kosten hält Verbraucher von rechtlichen Schritten ab

„Wenn die Kosten stetig steigen, wächst das Risiko, dass immer mehr Menschen auf die Durchsetzung ihres Rechtes verzichten“, so Käfer-Rohrbach. Dies belege unter anderem eine vom Bundesministerium der Justiz in Auftrag gegebene Untersuchung zur „Erforschung der Ursachen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten“. Anwälte wurden demnach unter anderem danach gefragt, warum Mandanten auf eine Klage verzichten. Fast 60 Prozent der Mandanten sehen demnach aus Kostengründen von einer Klage ab. 52 Prozent der Anwälte gaben an, wegen der hohen Kosten ihren Mandanten von einem Verfahren abzuraten.

Forderung nach modernisiertem Gebührenrecht

Das neue Gesetz verpasse es, die durch Digitalisierung und KI-Einsatz die veränderten Arbeitsweisen auch von Anwaltskanzleien einzubeziehen und das Gebührenrecht ins 21. Jahrhundert zu führen. Sinnvoll wäre laut GDV beispielsweise eine Einführung gebührenrechtlicher Regelungen für die industrielle Mandatsbearbeitung in Massenverfahren wie beim Diesel-Skandal.

Die Kosteneinsparungen durch die industrielle Bearbeitung hoher Stückzahlen bei gleichgelagerten Fällen sollten berücksichtigt und an die Mandanten weitergegeben werden, so der Verband. Gleiches gelte für Tätigkeiten, die mit einem zunehmenden Einsatz von KI in der Mandatsbearbeitung vereinfacht und effektiver werden. Als mögliche Bereiche nennt der GDV Recherche, Sachverhaltsaufbereitung oder die Schriftsatzerstellung.

Exklusive Umfrage unter großen Rechtsschutzversicherern

In einer exklusiven Umfrage haben wir die größten deutschen Rechtsschutzversicherer, vor der uns die Mehrzahl geantwortet hat, gefragt, welche Auswirkungen die Gesetzesänderung auf die Sparte und die eigene Prämienentwicklung hat. Die Antworten finden Sie unserer Bilderstrecke.