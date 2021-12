Rechtsschutzversicherungen Jeder 8. Versicherte ist offen für Zusatz-Policen

Christoph Müller, Senior Consultant Reports bei Yougov

Rechtsschutzversicherungen bieten ein deutliches Vertriebspotenzial in Deutschland: Jeder achte Rechtsschutzversicherte (12 Prozent) spielt mit dem Gedanken, den Umfang seiner Police zu erhöhen. Lediglich 5 Prozent beabsichtigen hingegen, auf eine Rechtsschutzversicherung zu verzichten. Das zeigt die Studie „Trends für Rechtsschutzversicherungen 2017“ des Marktforschungs- und Beratungsinstituts Yougov, für die jetzt insgesamt 1.580 Bestandskunden von Rechtsschutz-Policen sowie Interessierte ab 18 Jahren befragt wurden.

Bei einer genaueren Betrachtung der Versicherten mit so genanntem Up-Selling-Potenzial zeigen Befragte mit einem Schadenfall in den vergangenen fünf Jahren eine um 5 Prozentpunkte höhere Bereitschaft zur Vertragserweiterung als Befragte ohne Schadenfall (14 Prozent zu 9 Prozent). Insgesamt zeigt sich die Up-Selling-Zielgruppe unter anderem als exklusiver, gut informierter, online-affiner und wenig preisorientierter Personenkreis.

Potenzial für Rechtsschutz-Policen steigt

Nicht nur das Up-Selling-Potenzial, auch das Marktpotenzial der Rechtsschutzversicherung an sich steigt. Befanden in 2014 noch 58 Prozent der Befragten eine entsprechende Police für wichtig, so sagen dies in 2016 zwei von drei Befragten (66 Prozent).

Auch der Anteil der Befragten, die sich den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung innerhalb der nächsten zwölf Monate vorstellen können, stieg im gleichen Zeitraum von 44 Prozent (2014) auf 48 Prozent (2016). Die Relevanz einzelner Bereiche des Rechtsschutzes, betrachtet wurden Verkehrsrecht, Privatrecht, Arbeitsrecht, Eigentümer-, Miet- und Vermieterrecht sowie Internetrecht, fällt 2016 hingegen geringer aus.

Geringe Bekanntheit von Spezialversicherern

Die Top Five bei der gestützten Abfrage der Markenbekanntheit im Bereich Rechtsschutzversicherungen sind die Anbieter ADAC Versicherungen, Advocard, Allianz, ARAG und HUK-Coburg.

Betrachtet man die Versicherer-Bekanntheit in der Gruppe jener, die innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Rechtsschutzversicherung abschließen möchten, zeigt sich, dass Rechtsschutz-Spezialversicherer wie Advocard und D.A.S. hier deutlich weniger bekannt sind als Anbieter mit einem breiten Portfolio. Auch bei den Potenzialkunden gehören ADAC Versicherungen, Allianz und HUK-Coburg zu den bekanntesten Anbietern.