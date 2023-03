Umfrage unter Verbrauchern Das sind die 13 besten Rechtsschutzversicherer

„Die Rechtsschutzversicherung hat einen festen Platz in den Top-Ten der häufigsten Versicherungen in Deutschland“, wissen die Analysten der Kölner Ratingagentur Servicevalue. Sie haben jetzt in Kooperation mit der Monatszeitschrift Euro erhoben, welche Anbieter von ihren Kunden besonders gut bewertet werden. In ihrer 266-seitigen Wettbewerbsstudie Euroatlas Rechtsschutzversicherer 2023 gingen mehr als 2.200 Urteile von Befragten ein, die ihre Erfahrungen mit insgesamt 23 Rechtsschutzversicherern in Deutschland während der vergangenen zwölf Monate beurteilten. Diese wurden anhand von 28 allgemeinen und branchenspezifischen Service- und Leistungsmerkmalen aus vier Qualitätsdimensionen bewertet: Produktqualität, Kundenbetreuung, Kundenservice, Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nette Mitarbeiter und gute Produkte machen Kunden zufrieden

Die insgesamt höchste Zufriedenheit schaffen die Anbieter demnach durch Mitarbeiter im Kundendienst, die gut erreichbar und hilfsbereit sind, sowie durch eine hohe Qualität der Produkte und Tarife. Abgeschlagen in der Zufriedenheit der Befragten ist hingegen der Faktor „Proaktiv bessere Angebote“. Treiber der Kundenbindung ist neben hoher Kompetenz der Mitarbeiter zudem die Übernahme von Kosten und Gebühren. Und auch Verständnis für Kundenanliegen, die Qualität der Beratung und die Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen spielen eine wichtige Rolle. „Eine gute Rechtsschutzversicherung gibt Zuversicht bei juristischen Konflikten“, sagt Servicevalue-Chef Claus Dethloff. Kunden wollen allerdings darauf „vertrauen können, dass ihre Interessen verlässlich vertreten werden.“

13 Rechtsschutzversicherer für guten Service ausgezeichnet

Das Gesamtergebnis berechneten die Studienautoren als ungewichteten Mittelwert der vier Teildimensionen des Tests (Produktqualität, Kundenbetreuung, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis). Die Auszeichnung „gut“ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert aller 23 Versicherer liegen. Wer wiederum über dem Durchschnitt dieser mit „gut“ bewerteten Teilnehmer liegt, erhält ein „sehr gut“. Hiermit haben die Tester in diesem Jahr insgesamt sieben Anbieter ausgezeichnet. Die beiden Versicherer ADAC Rechtsschutz und Advocard erhalten die Bestnote sogar in allen vier Teildimensionen. Weitere sechs Rechtsschutzversicherer erhalten die Gesamtnote „gut“. Innerhalb dieser beiden Leistungsgruppen sind die 13 ausgezeichneten Anbieter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt: