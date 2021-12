Redaktion 23.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Rechtsstreit Wenn Unfallopfer um die Versicherungsleistung kämpfen müssen

Am 27. September 2012 verliert Carola Fischer bei einem Unfall beide Unterschenkel. Um in ihrer Wohnung bleiben zu können ist sie nun auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen. Kosten: 12.000 Euro. Der Versicherer will aber nur 3.000 Euro übernehmen. Seit 2012 liefert sich Fischer mit dem Anbieter nun einen Rechtsstreit.