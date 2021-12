Redaktion 10.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Rechtswidrige Gebühren Wie sich Bankkunden ihr Geld zurückholen

Deutsche Banken haben ihren Kreditkunden unzulässige Gebühren in Milliardenhöhe berechnet. Freiwillig geben sie das Geld nicht her. Also müssen die Kunden selbst aktiv werden. Es ist ganz einfach - hier die Anleitung.