Florian Krehl : Also neudeutsch würde man sagen Early Careers. Das bedeutet, wir betreuen quasi von der Entscheidung, welcher Beruf der richtige ist über die Ausbildung bis zur Übernahme der angestrebten Aufgabe. Unsere vielfältigen Aufgaben meines Teams umfassen dabei alle Prozesse inklusive Personalmarketing und Recruiting. Für die dual Studierenden arbeiten wir mit der Nordakademie zusammen, die hier in Hamburg ein etablierter Player auf dem Markt ist.

Krehl: Als Versicherer können wir diesen nicht übersehen. Der Gesetzgeber hat uns schon vor einigen Jahren beglückt, indem er den Arbeitsmarkt so stark verengte, wie es das vorher noch nie gegeben hatte. Konkret dürfen wir beispielsweise keine Quereinsteiger mehr einstellen. Sollten diese nicht versicherungsseitig qualifiziert sein, können sie bei uns nicht arbeiten.

Wie sieht es mit Interessenten für einen Job im Maschinenraum aus, etwa als Versicherungsmathematiker?

Mirko Rippolz: Versicherungsmathematiker könnte vielleicht funktionieren. Aber sobald die Aufgaben mit der Kundenberatung zu tun haben, dürften wir keine Quereinsteiger mehr einsetzen.

Und das gilt nicht nur für Vertriebsaufgaben, sondern für auch für weitere Tätigkeiten von Sachbearbeitern?

Rippolz: Ja, dazu gehört beispielsweise auch die Schadenregulierung. Es ist tatsächlich etwas Auslegungssache, auch seitens der Versicherer, aber die Anforderungen der Regulierer an die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter sind in jedem Fall extrem hoch. Und die regulatorische Sicht ist ja nicht das Einzige. Wir haben selbstverständlich auch noch eigene fachliche und persönliche Anforderungen an unsere Mitarbeitenden. Und das macht den Arbeitsmarkt sehr eng, muss ich sagen. Und dadurch, dass die Branche auch demografisch nicht mehr am unteren Ende der Kurve steht, sondern eher bereits beim dicken Bauch, kommt zunehmend ein personeller Engpass zum Tragen.

Krehl: Ja, das ist die Herausforderung, die wir auch wahrnehmen.

Rippolz: Gäbe es gar keinen Mangel an Fachkräften, dann wären wir als Personaldienstleister wohl überflüssig. Tatsächlich aber sind wir selbst während der Corona-Krise gewachsen. Das gilt allerdings ebenso für die Komplexität, etwa was die notwendige Spezialisierung der Arbeitnehmer und das stetig wachsende Angebot angeht. Gefragt sind besondere Skills für spezialisierte Rollen. Bleiben wir bei Versicherern, dann zeigt das Beispiel der Cyber-Security-Policen, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab, wie schnell auch ein neues Produkt an Bedeutung gewinnen kann. Um dieser gerecht zu werden, benötigen Versicherer zahlreiche Spezialisten, die passende Tarife entwickeln, den Vertrieb schulen und das dazugehörige Marketing konzipieren können.

Das Gros der Stellen unterliegt ohnehin einer Evolution, die nicht zuletzt technische Fortschritte weiter vorantreiben. Und oftmals können Unternehmen dafür keine Mitarbeiter mit passenden Skills vorhalten, sondern muss diese erst einmal schulen. Dann braucht es externe Expertise, und da kommen wir ins Spiel.

Was wären denn aus Ihrer Expertensicht die richtigen Maßnahmen, um die genannten Engpässe der Branche zu beheben?

Rippolz: Mehr Flexibilität hilft, und dafür haben Versicherer schon viel gemacht. Wir sind in einer ganz anderen Lage, als wir das etwa noch vor zehn Jahren waren. Konkret heißt das etwa, weit mehr Tätigkeiten mit Teilzeitkräften umzusetzen. Das Ende der Fahnenstange ist dort aber noch nicht erreicht, weil nicht jeder Versicherer die gleichen Fortschritte gemacht hat. Große Konzerne tun sich dabei vielleicht ein bisschen einfacher oder haben Sachen schneller umgesetzt als kleinere Anbieter. Aber da ist schon viel passiert. Da gibt es immer noch einige Stellschrauben, um wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Das heißt insbesondere, mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt für sich zu gewinnen.

Zählen Sie dazu auch die Maßnahmen der Politik wie etwa das Elterngeld?

Krehl: Natürlich fördert eine solche Maßnahme die Bereitschaft berufstätiger Menschen, Eltern zu werden. Aber das greift in der Regel, wenn diese schon auf dem Arbeitsmarkt etabliert sind. Wirkung auf die demografische Entwicklung im Sinne von künftig mehr Schulabsolventen entfaltet die Politik damit erst auf lange Sicht von eher 20 Jahren. Die Herausforderung für meine Kollegen und mich, junge Menschen mit passender Qualifikation zu finden, löst dies kurzfristig nicht.

Rippolz: Dass zu wenige junge Menschen nachrücken und uns schlicht fehlen, ist bereits ein großes Problem. Der demografische Wandel trifft allerdings jede Altersstufe. So haben wir gerade auch viele Babyboomer, die den Arbeitsmarkt verlassen. Und das ist kein Fortschritt für die Wirtschaft, denn diese Mitarbeiter verfügen über gefragte Skills. Die demografische Herausforderung ist also viel komplexer und viel größer. So hat die Politik bislang aber nicht gehandelt. Stattdessen hat sie den Fehler gemacht, die Lösung des Problems immer weiter in die Zukunft zu schieben. Viel früher, etwa vor 20 Jahren, hätte sie schon die Anreize setzen müssen, sodass Eltern sein einfacher und leichter finanzierbar wird. Das holt man nicht durch Anreize auf, die man jetzt schafft. Den Effekt wird man erst viel später spüren, da sind wir vielleicht schon in Rente.

Das sollte aber kein Grund für Untätigkeit sein?

Krehl: Nein, es muss in jedem Fall viel passieren. Aber ad hoc sind die Probleme nicht zu lösen. Deswegen setzen ja viele Unternehmen auf KI und investieren in diese Technologie. Ziel ist ein Arbeitsumfeld, das viele Aufgaben automatisiert erledigt, die sonst händisch von Mitarbeitern erledigt werden müssen. Arbeitsplätze abzubauen, ist dabei für uns aber kein Ziel. Ich finde diese Entwicklung sehr spannend. Nehmen wir als Beispiel die Deutsche Bahn, die Geld investieren könnte, um selbstfahrende Lokomotiven zu entwickeln und so technologisch Konflikten wie dem Arbeitskampf aus dem Weg zu gehen, der perspektivisch wohl nicht leichter werden wird. Das heißt, Technologie kann Substitute für schwer zu besetzende Arbeitsplätze schaffen.

Ob das so leicht umzusetzen ist, bleibt noch abzuwarten. Aber bringt dies nicht zudem auch ein neues Recruiting-Problem mit sich? Der ohnehin große Bedarf an Softwareentwicklern steigt weiter.

Krehl: Ja, das stimmt. Aber solche Gedanken sind naheliegend. Das Beispiel der autonom fahrenden Autos zeigt die teils enormen Herausforderungen. In anderen Bereichen lassen sich die Ziele aber wahrscheinlich schneller erreichen. Dort gibt es das Potenzial, viele einfache Tätigkeiten automatisiert umzusetzen, die aktuell noch Menschen erledigen. Somit können wir mehr von dem Know-how der Babyboomer für das Lösen komplexerer Aufgaben nutzen. Das wird den Fachkräftemangel abschwächen.

Rippolz: Nichtsdestotrotz können und müssen Arbeitnehmer auch diverser werden. Es fehlt an den benötigten Skills, wie Sie richtig sagen. Wenn der Arbeitsmarkt also andere Fähigkeiten verlangt und belohnt, kann dies doch eine dankbare Situation für Menschen sein, die sich darauf einstellen können.

Ich halte es für eine tolle Chance, sich auf diese Vielfalt einzulassen. Denn das bedeutet auch, dass ich einen Job heutzutage nicht mehr 35 Jahre lang machen muss, sondern mich auch noch anders orientieren kann. Die Zeit ist längst vorbei, in der viele Wechsel im Lebenslauf ein Nachteil waren.

Krehl: Und es gibt eine weitere Maßnahme, die akut helfen würde. Menschen, die länger arbeiten wollen, statt in den Ruhestand zu gehen, muss die Politik unterstützen. Denn es gibt genug, die länger arbeiten wollen, sofern es sich denn lohnt.

Rippolz: Ja, noch lohnt sich das nicht. Ein anderer Irrweg ist in diesem Zusammenhang, wenn Unternehmen Frühverrentungssysteme entwickeln. Im Ergebnis gehen dann Mitarbeiter, die der Arbeitgeber vermissen wird. Die Politik sollte in der Tat die notwendigen Anreize für eine längere Arbeitsbereitschaft schaffen. Wir selbst haben zu genau diesem Zweck das Programm Expert+ entwickelt. Damit sprechen wir Mitarbeiter an, die in Rente gegangen sind, und versuchen, diese wieder in Arbeit zu bringen, etwa über Teilzeitmodellen oder punktuell zum Abfangen von Projektspitzen. Die Herausforderung ist groß: Wir erwarten, dass 65 bis 70 Prozent der Belegschaft von Versicherern bis 2030 aus dem Job gehen.

Über die Interviewten:

Florian Krehl arbeitet als Ausbildungsleiter des Versicherers Hanse Merkur in Hamburg.

Mirko Rippolz leitet den Bereich Assekuranz (Head of Insurance) beim Personaldienstleister Hays.