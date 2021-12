Recruiting-Methoden der Vermögensverwalter: Unabhängigkeit als Trumpf

: Welche Recruiting-Ansätze verfolgen Sie in Ihrem Unternehmen und wann kommt welches Instrument zum Einsatz?: Unser 2009 gegründetes Partnernetzwerk Vermögensberatung Select ist ein Zusammenschluss aus selbstständigen Finanzberatern aus dem Versicherungs- und Bankenbereich. Unsere Partner und intern eingebundenen Personalberater empfehlen uns weiter – und das sehr erfolgreich. Deshalb können wir auf namhafte und teure externe Personaldienstleister verzichten. Im Normalfall werben wir zufriedene Berater aus anderen Systemen nicht ab. Doch interessierten Finanzmaklern, die heute nach Paragraf 93 HGB Anbindung an ein Partnernetzwerk suchen, bieten wir die Möglichkeit, sich jederzeit initiativ zu bewerben. Freie Finanz- und Versicherungsmakler, angestellte Banker und bereits selbständige Finanzberater als Handelsvertreter, die bereits langfristig erfolgreich am Markt tätig sind, sind die Zielgruppen. Zusätzlich nutzen wir die Internetplattform Xing und unsere eigene Webseite für die Eigenakquise.: Ist der Kampf um die Top-Talente in der Beratung in den letzten Jahren härter geworden?: Ja. Wir haben ein klares Defizit an Fachkräften auf dem Markt. Top-Berater wissen das. Dementsprechend hoch sind ihre Vorstellungen. Dazu kommt, dass potenziellen Kandidaten häufig die Risikobereitschaft fehlt, sich selbstständig zu machen und als Unternehmer aufzutreten. Dabei bietet unser Netzwerk viele Vorteile. Denn unsere Partner erhalten keine Ziel- oder Produktvorgaben und arbeiten absolut unabhängig. Zusätzlich bieten wir Weiterbildungsangebote, gute Verdienst- und Provisionsmöglichkeiten und Unterstützung bei den Teambildungen. Flexibel auf gesetzliche Änderungen reagieren zu können gehört auch dazu. Hierzu berät unser Justiziar unsere Partner rechtssicher zu allen aktuellen gesetzlichen Bestimmungen im Finanzbereich.: Woher kommen die Aspiranten?: Unsere Finanzberater und Vermögensspezialisten stammen hauptsächlich aus der Banken- und Versicherungsbranche. Neben der Branchenherkunft sind auch die Motivation und die Ziele der Berater entscheidend. Wer bietet heute hohe Qualität in der Umsetzung unabhängiger Beratung für meine Kunden? Und wer die besten Zukunftsaussichten für mich selbst? Wer hält seine Versprechen? Das sind die Fragen, die sich die Aspiranten stellen. Berater, die auf Nummer Sicher gehen wollen, favorisieren eine Festanstellung bei einer Bank und sind im Gegenzug bereit, ihre Gehaltserwartungen nach unten zu korrigieren. Wer dagegen ein hohes Einkommen erzielen und selbstständig arbeiten möchte, profitiert von einem Berater-Netzwerk, da wir uns auf den persönlichen Bedarf der Berater einstellen können.: Inwieweit können die unabhängigen Vermögensverwalter von dem Umbruch in der Bankenwelt, der mit Freisetzung vieler Berater einhergeht, profitieren?: Banken bieten nach wie vor gute Ausbildungen an. Später genügen die angebotenen Leistungen einer Bank den Anforderungen von Top-Beratern oft nicht mehr. Wir bieten diesen Bankkaufleuten und ihrer hochqualifizierten und fachlich versierten Kundenberatung langfristig eine Heimat in unserem Beraternetzwerk. So profitieren beide Seiten. Denn wir als Finanzmakler-Partnernetzwerk suchen nach Beratern, die gut ausgebildet und erfahren sind. Umgekehrt bieten wir die Plattform, deren Unternehmertum beziehungsweise Selbstständigkeit professionell zu unterstützen.: Welche Qualifikationen – fachlich wie persönlich – setzen Sie bei einem Berater voraus? Wie sieht Ihr idealer Berater aus?: Unsere Qualitätsansprüche sind hoch: Mindestens fünf bis zehn Jahre Bank- oder Versicherungserfahrung plus Zusatzqualifikationen oder ein wirtschaftlicher und akademischer Abschluss sind Voraussetzung, um im Beraternetzwerk von Vermögensberatung Select aufgenommen zu werden. Dazu kommt eine gesunde Portion Unternehmergeist und der Wille durch einen eigenen Kundenstamm in der ganzheitlichen Beratung die Zukunft zu gestalten. Außerdem müssen Vermögensberater zukunftsorientiert denken und handeln können, offen für Neues sein, Dinge gestalten wollen und dabei immer authentisch bleiben.: Worauf achten Sie bei den Soft Skills einer Neueinstellung?