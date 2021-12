Recruiting-Methoden der Vermögensverwalter: Wie geht ein Boutique-Haftungsdach vor?

: Ihr Unternehmen agiert als Boutique-Haftungsdach für Private Banker, Wealth Manager, Multi-Family Offices und Fondsmanager, die mit Ihrer Hilfe ein eigenes Wealth Management Unternehmen aufbauen?Welche Recruiting-Ansätze verfolgen Sie in der Deutschen Wertpapiertreuhand : In unserem Geschäft hat Diskretion die höchste Priorität. Wir führen sehr viele Individualgespräche mit Private Bankern. Wir betreiben die Website www.haftungsdach.eu. Zudem werden wir von Haftungsdachpartnern, Depotbanken und KAGs weiterempfohlen.: Ist der Kampf um die Top-Talente in der Beratung in den letzten Jahren härter geworden?: Definitiv ja. Allerdings akquirieren wir nicht, das würde sich nicht mit der erforderlichen Diskretion vertragen. Wir stehen interessierten Private Bankern jedoch mit großer Begeisterung als diskreter Gesprächspartner zur Verfügung.: Woher kommen die Aspiranten?: Überwiegend aus Banken, aber auch aus Vermögensverwaltungen, Family Offices und aus dem institutionellen Asset Management.: Welche Erfahrungen haben Sie speziell mit Headhuntern und Personalberatungen gemacht?: Meistens sehr positive Erfahrungen. Dabei gab es auch extreme skurrile Erfahrungen, die wir aber nicht teilen können.: Wie ist Ihre Erfolgsquote bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter? Wonach bemessen Sie „Erfolg“?: Erfolg ist für uns, einen neuen Haftungsdachpartner zu gewinnen und gemeinsam mit ihm sein Geschäft aufzubauen. In diesem Sinne bezieht sich eine „Erfolgsquote“ nicht auf die Quantität der Haftungsdachpartner, sondern auf den Erfolg des Geschäfts des Haftungsdachpartners. Ein erfolgreicher Haftungsdachpartner ist auch für uns ein Erfolg.: Inwieweit können die unabhängigen Vermögensverwalter von dem Umbruch in der Bankenwelt, der mit Freisetzung vieler Berater einhergeht, profitieren?: Unsere Haftungsdachpartner können sehr stark von dem Umbruch in der Bankenwelt profitieren, denn die meisten Mandanten können es auf Anhieb nachvollziehen und billigen, wenn ein Berater sich der konfliktfreien unabhängigen Beratung für seine Mandanten widmet. In diesem Zusammenhang ist es vielsagend, dass nahezu 100 Prozent unserer Haftungsdachpartner nach dem Prinzip der Honorarberatung arbeiten.: Aus Ihrer Erfahrung: Was bedingt die Zufriedenheit eines Beraters mit seinem Job und welche Rolle spielt das Gehalt dabei?: Bei unseren Haftungsdachpartner verbleibt - je nach Geschäftsgröße – zwischen 70 und 85 Prozent ihres gesamten Geschäftsertrags. Folglich verdienen unsere Haftungsdachpartner oft ein Mehrfaches im Vergleich zum Verdienst in einem Angestelltenverhältnis. Genau so bedeutend ist für sie aber die hohe unternehmerische Freiheit. Denn sie besitzen ein eigenes Wealth Management Unternehmen mit eigener Identität.: Gibt es so etwas wie einen idealen Karriereweg zum Vermögensverwalter? Welche Rolle spielen Brüche im Karriereweg?