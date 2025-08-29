Im Kampf um neue Fachkräfte setzen immer weniger Unternehmen auf Homeoffice, so das Ergebnis einer Studie. Die Versicherer bilden da allerdings eine Ausnahme.

Der Anteil ausgeschriebener Jobs mit Homeoffice-Option nimmt ab. Das zeigt eine Studie der Online-Jobbörse Jobware. Seit März vergangenen Jahres sank dieser Anteil um 6 Prozentpunkte von rund 47 Prozent auf zuletzt rund 41 Prozent.

Bei ihrer Studie werteten die Jobware-Analysten mehrere tausend Stellenanzeigen aus, die im zweiten Quartal 2025 auf dem Online-Portal geschaltet wurden. Sie untersuchten, welcher Anteil der ausschreibenden Unternehmen bei der Schaltung die Option „Homeoffice“ mit aufnahm. In welchem Umfang Homeoffice angeboten wurde, wurde hingegen nicht untersucht. Zusätzlich wurden interne Daten zum Gesamttrend seit März 2024 ausgewertet.

Erwartungsgemäß stellten die Jobware-Forscher eine große Diskrepanz zwischen verschiedenen Branchen fest. „Homeoffice ist dort Standard, wo Arbeit überwiegend digital abläuft; wo Patientenkontakt, Maschinenarbeit oder Schichtbetrieb dominieren, bleiben die Möglichkeiten gering“, heißt es in der Studie. So gibt es im Gesundheitswesen (13 Prozent), im Handwerk (13,8 Prozent) oder in der Gastronomie (15,6 Prozent) kaum Angebote mit der Homeoffice-Option.

77 Prozent der Versicherer bieten Homeoffice an

Doch auch in Branchen, wo Remote-Arbeit grundsätzlich ohne Weiteres möglich wäre, gibt es laut Studie große Unterschiede. So sind Versicherungen mit 77,3 Prozent die Spitzenreiter, was den Anteil der Stellenangebote mit Homeoffice-Möglichkeiten betrifft. Es folgen die IT- und die Medienbranche mit 71 Prozent und 67 Prozent.

Überraschend zurückhaltend zeigen sich hingegen Banken und Finanzdienstleister (48,3 Prozent) sowie der öffentliche Dienst (49,2 Prozent). Dies seien Bereiche, die durchaus mehr Remote-Potenzial hätten, erklären die Studienautoren.

„Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor“

„Wir sehen zwei Entwicklungen gleichzeitig: Einerseits eine breite Erwartungshaltung bei Bewerbenden – Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor. Andererseits fahren manche Arbeitgebende ihr Angebot leicht zurück“, erklärt Jobware-Geschäftsführer Wolfgang Achilles. Für Unternehmen sei das oft ein Spagat: Zwischen betrieblichen Anforderungen wie Präsenzmeetings oder Leistungsfragen und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Flexibilität. „Jede Organisation muss diesen Balanceakt für sich lösen – entscheidend ist, dass daraus eine klare Strategie entsteht“, sagt Achilles.