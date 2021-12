Candriam 08.03.2021 Lesedauer: 3 Minuten

Inflation, Anleiherenditen, Zinsanstieg Reflation Trades dominieren das Marktgeschehen

Zyklische Unternehmen rücken in den Fokus vieler Anleger. In der Pandemie unter Druck geraten, sind sie weiterhin günstiger bewertet als die zuvor favorisierten Wachstumstitel. Zugleich lassen Inflationssorgen die Anleiherenditen steigen. Was es mit dem Reflation Trade auf sich hat, erklärt Stefan Keller, Vermögensstratege bei Candriam.