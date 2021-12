Karen Schmidt 22.08.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung „Die Ausweitung des Leistungsspektrums macht Pflegeversicherungen teurer“

In ein paar Monaten tritt das zweite Pflegestärkungsgesetz in Kraft, dass die gesetzliche Pflegeversicherung hierzulande in wichtigen Teilen einmal neu erfindet. Wir sprachen mit Stefan M. Knoll, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung, über die Änderungen, ihre finanziellen Konsequenzen für die Kunden und warum eine private Pflegevorsorge Pflicht ist.