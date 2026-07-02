Die Reichensteuer steigt auf bis zu 47 Prozent. Was das Reformpaket für vermögende Kunden bedeutet – und wie die Finanzbranche es bewertet.

Sieben Stunden hatten die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt verhandelt, kurz vor Mitternacht stand der Kompromiss. Die Steuerreform soll rund zehn Milliarden Euro Entlastung bringen. Am Donnerstagmorgen präsentierten Friedrich Merz, Markus Söder, Bärbel Bas und Lars Klingbeil das Ergebnis im Garten des Kanzleramts. „Es ist ein guter Tag für Deutschland“, eröffnete Merz die Pressekonferenz. Man wolle das Land „wieder flottmachen“, so der Kanzler.

Für Berater, Vermögensverwalter und ihre Kunden steckt der relevante Teil im Detail der Einkommensteuer. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent bleibt unangetastet, soll künftig aber erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 70.600 Euro greifen. Deutlicher fällt der Eingriff am oberen Ende aus: Die Reichensteuer wird in zwei Stufen aufgeteilt. Ab 250.000 Euro Einkommen gelten künftig 45 Prozent, ab 280.000 Euro dann 47 Prozent. Bisher liegt der Höchstsatz bei 45 Prozent und greift ab rund 277.826 Euro. Die SPD setzte damit einen höheren Spitzensatz durch, die Union verhinderte, dass der Aufschlag breiter ansetzt.

Gegenfinanziert wird darüber die Entlastung am anderen Ende der Skala: Haushalte mit bis zu 60.000 Euro Jahreseinkommen sollen um bis zu 600 Euro pro Jahr entlastet werden, Familien mit Kindern bis spätestens 2028 in ähnlicher Größenordnung. Zwei Punkte dürften Kunden im Private Banking erleichtern: Erbschaftsteuer und Dienstwagenbesteuerung bleiben unangetastet. Für die Anlageseite relevant ist zudem, dass der „Deutschlandfonds“ für Unternehmensbeteiligungen mehr Geld erhalten soll.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die ersten Reaktionen aus der Branche:

Michael Heise, Chefökonom bei HQ Trust. 1 / 6 Michael Heise ist Chefökonom der Anlagegesellschaft HQ Trust. Bildquelle: HQ Trust