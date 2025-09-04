Diese 9 Länder halten die meisten Bitcoins
Regierungen weltweit halten zunehmend Bitcoins, sei es durch strategische Entscheidungen oder weil Strafverfolgungsbehörden sie beschlagnahmen. Während die deutsche Regierung im Juli 2024 50.000 Bitcoins verkaufte, stocken andere Länder ihren Bestand kontinuierlich auf. Obwohl die Bestände insgesamt teils mehrere Milliarden US-Dollar wert sind, macht der Bestand dieser Länder lediglich rund 2,5 Prozent des Gesamtbestandes von Bitcoin aus.
Diese Klickstrecke zeigt die Top 9 Länder mit den größten Bitcoin-Beständen basierend auf Daten von BitcoinTreasuries.net (Stand: 31. Juli 2025, Bitcoin-Preis: 118.454 US-Dollar).
Platz 9: Finnland
90 Bitcoin im Wert von 10,66 Millionen US-Dollar (weniger als 0,001 Prozent der gesamten Bitcoin-Versorgung)
Finnland hält eine bescheidene Menge Bitcoin, wahrscheinlich aus Strafverfolgungsmaßnahmen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.