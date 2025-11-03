Was bedeutet der Antritt von Japans neuer Premierministerin Sanae Takaichi für japanische Aktien? Japan-Spezialist Yutaka Uda hat eine Idee, welche Sektoren profitieren dürften.

Die japanischen Aktienmärkte haben in diesem Jahr eine fulminante Performance hingelegt. Sowohl der Nikkei225 als auch der breitere Topix-Index haben Year-to-date (Stand 20. Oktober 2025) zweistellig – jeweils um 23 Prozent beziehungsweise 17 Prozent – zugelegt.

Getrieben wird diese Rally unter anderem durch einen schwachen Yen, starke Unternehmensgewinne sowie ein verbessertes Handelsabkommen zwischen den USA und Japan, bei dem nun Zollsätze in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus Japan vereinbart wurden – ursprünglich waren 25 Prozent vorgesehen. Im Ergebnis setzte sich der Nikkei225 im Oktober 2025 oberhalb von 48.000 Punkten fest, um am 20. Oktober die 49.000 Punkte zu knacken und damit einen neuen Höchststand zu markieren.

Die Entwicklung der Aktienmärkte im Oktober spiegelt dabei durchaus auch die politische Entwicklung im Land wider und verdeutlicht, dass Anleger aktuell darauf ihren Fokus legen.

Am 10. Oktober kam es überraschend zum Bruch der Regierungskoalition: Die Komeito-Partei verkündete nach 26 Jahren an der Seite der LDP ihren Austritt. Der Aktienmarkt reagierte sehr negativ, wobei der Topix am 10. Oktober um 60 Punkte und am 14. Oktober um 64 Punkte fiel. Die LDP war danach auf der Suche nach einem neuen Koalitionspartner.

Am 20. Oktober unterzeichnete sie mit der konservativ-neoliberalen Japan Innovation Party (JIP) eine Koalitionsvereinbarung – was gleich einen neuen Höchststand an den Aktienmärkten auslöste. Am 21. Oktober wurde Sanae Takaichi zur neuen Premierministerin Japans gewählt.

Sanae Takaichi setzt auf Abenomics – mit eigenen Akzenten

Durch die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Premierministerin Japans sind positive Impulse für die japanische Wirtschaft und die Aktienmärkte zu erwarten. Takaichi knüpft an die Abenomics, die Wirtschaftspolitik unter Shinzo Abe, an. Gleichzeitig will sie aber auch eigene Akzente setzen.

Takaichi hat eine klare Vision für die weitere Belebung der japanischen Wirtschaft. Die drei Säulen der Abenomics – eine expansive Geldpolitik, nachfragestimulierende Fiskalpolitik und Flexibilisierung der Wirtschaft – galten bisher als Erfolgsrezept. Takaichi hat jedoch bereits geäußert, dass die Abenomics nur begrenzt wirksam seien. Sie verwies dabei auf die aggressive Fiskalpolitik.

Eine Regierung unter ihrer Führung könnte einen strukturellen Wandel hin zu einer Wirtschaft mit höherem Wachstum und höherer Inflation innerhalb eines akzeptablen und kontrollierten Rahmens einleiten.

Konjunktursensible Branchen als Performance-Booster

Wenn man sich die Aktienmärkte nach Sektoren anschaut, fällt auf, dass diese sich in der Mehrzahl positiv entwickelt haben. Im September 2025 legten 21 von 33 Sektoren zu. Die fünf Sektoren mit der besten Performance waren Nichteisenmetalle, Bergbau, Elektroanwendungen, Öl- und Kohleprodukte und Immobilien. Die fünf Sektoren mit der schlechtesten Performance waren Seetransport, Lufttransport, Versicherungen sowie Sonstige Produkte und Dienstleistungen.

Wir gewichten weiterhin konjunkturempfindliche Sektoren mit attraktiven Bewertungen über, darunter Banken, Bauwesen, Immobilien und Handelsunternehmen. Defensive Sektoren wie Pharma, Chemie, Dienstleistungen und Lebensmittel sowie IT-bezogenen Sektoren wie Elektroanwendungen und Kommunikation werden untergewichtet.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Japanische Bankaktien weisen meistens günstige Bewertungen, solide Fundamentaldaten und positive Wachstumsaussichten auf.

Japanische Industrieaktien sind interessant, da diese ebenso günstig bewertet sind und sie zudem von einer hohen Binnennachfrage und tiefgreifenden Corporate Governance-Reformen profitieren. Letztere wurde vor allem durch die japanische Finanzaufsicht und die Tokyo Stock Exchange angetrieben, die gezielt gegen Kreuzbeteiligungen bei großen Unternehmen vorgingen, um damit die Produktivität japanischer Firmen zu stimulieren.

Zwei Aktienbeispiele

Ein Beispiel für ein Investment im Finanzbereich, das wir derzeit tätigen, ist die Aktie der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Die MUFG ist eines der führenden Finanzinstitute in Japan. Sie wird von den meisten Analysten zum Kauf empfohlen, es gibt keine Verkaufsempfehlung. Das Unternehmen weist stabile Umsatz- und Gewinnsteigerungen auf.

Ein Industrieunternehmen, in das wir aktuell investieren, ist Penta-Ocean Construction Co Ltd. Das japanische Unternehmen ist im Infrastruktur- und Baugewerbe aktiv. Die Aktie gilt als stabiler Dividendentitel und weist mit einem Kursplus von rund 90 Prozent in einem Jahr (Stand 20.10.2025) eine starke Performance auf.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Impulse die neue Regierungschefin setzen wird. Wir sind weiterhin zuversichtlich gestimmt, dass sich die japanischen Aktienmärkte langfristig positiv entwickeln werden. Der strukturelle Politikwechsel unter der Führung von Sanae Takaichi dürfte, sofern er effektiv umgesetzt wird, einen anhaltenden Aufwärtstrend am Aktienmarkt stützen.

Bildquelle: Eric Sturdza Investments

Über den Autor:

Yutaka Uda ist Fondsmanager des Nippon Growth Fund (ISIN: IE00B563Q870) bei Eric Sturdza Investments.