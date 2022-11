Teilen

"Macht euch nicht klein!“ Regina Halmich kämpft gegen Altersarmut und Gender Pay Gap

Was haben Profi-Boxen und Versicherungswirtschaft gemeinsam? Die Gender Pay Gap, also die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen, ist dort besonders groß. In einem Werbetext für LV1871 ruft die Box-Weltmeisterin Regina Halmich Frauen zum Kapmf gegen Altersarmut und für gerechte Gehälter auf.