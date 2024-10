in The Portfolio People

Crossfit, Tolstoi und Big Data – Regine Wiedmann, Leiterin Edmond de Rothschild AM in Deutschland, gibt Einblicke in ihre Unternehmensführung zwischen Tradition und Innovation.

Regine Wiedmann leitet Edmond de Rothschild AM in Deutschland. Sie setzt auf spezialisierte Strategien und unternehmerische Führung | Foto: Edmond de Rothschild AM / DAS INVESTMENT

Edmond de Rothschild – ein Name, der Gewicht hat in der Finanzwelt. An der Spitze der deutschen Asset-Management-Unit steht Regine Wiedmann, Head of Distribution für die DACH-Region. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Branche navigiert sie zwischen der Tradition des Hauses und den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes.

„Wir wollen im deutschen Markt weiter wachsen, signifikant größer werden und vor allem unseren Namen in Verbindung mit unserer Investmentphilosophie bekannter machen“, erklärt Wiedmann im Podcast „The Portfolio People“. Eine Herausforderung in einem Markt, der von etablierten lokalen Playern und globalen Giganten gleichermaßen dominiert wird.

Von der Schweiz nach Frankfurt: Ein Weg durch die Finanzwelt

Wiedmanns Karriere spiegelt die Vielfalt der europäischen Finanzlandschaft wider. „Ich komme aus dem Asset Management und bin hier großgeworden“, sagt sie. Ihre Laufbahn führte sie von der Schweiz, wo sie ein Jahrzehnt tätig war, nach Frankfurt – wo sie für kleine Boutiquen bis hin zu Großbanken wie Goldman Sachs tätig war.

Heute leitet sie ein Team bei Edmond de Rothschild AM in Deutschland. Die Aufgabe: Das Unternehmen, das seit zwölf Jahren in Deutschland präsent ist, im DACH-Raum zu positionieren.

Tradition trifft auf moderne Ansätze

Edmond de Rothschild AM versucht, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu halten. „Wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind unternehmerisch agierend und gleichzeitig auch immer sehr nachhaltig orientiert“, betont Wiedmann. Diese Philosophie soll sich in allen Bereichen widerspiegeln, von der Unternehmenskultur bis hin zu den Investmentstrategien.

Ein Fokus liegt dabei auf dem aktiven Management – trotz des Trends zu passiven Investments. Wiedmann argumentiert: „Wenn man erfolgreich ist, rechtfertigt das immer auch ein gewisses Kostenniveau.“ ETFs sind für Edmond de Rothschild AM derzeit kein Thema. „Wir haben einen Leitspruch: 'Bold builders of the future'. Das geht damit einher, dass wir sehr innovative Strategien haben und dazu muss man natürlich mutig sein, diese umzusetzen", erklärt Wiedmann die Unternehmensphilosophie.

Diversität als strategischer Ansatz

In einer Branche, die oft für ihre Homogenität kritisiert wird, setzt Wiedmann auf Vielfalt. „Ich bin ein großer Freund von Diversity und einer Balance im Team, ganz egal ob es um Geschlechter-Diversität geht oder um das Alter“, erklärt sie. Dass es anders geht als in der Branche üblich zeigt das eigene Haus: „Bei uns leitet Baroness Ariane Rothschild die Geschicke zusammen mit ihren vier Töchtern.“

Wiedmann betont im Podcast-Gespräch auch die Bedeutung von Nachwuchsförderung: „Um mehr Frauen zu entdecken, muss man auch an Ausbildungsstätten gehen und schon in den Schulen anfangen, in Kindergärten, Universitäten und an Fachhochschulen."

Doch Wiedmann sieht nicht nur in der Zusammensetzung der Teams Modernisierungspotenzial. Auch in puncto Kleidung und Tattoos „muss die Finanzbranche mal ein bisschen lockerer werden“, erklärt sie.

Fokus auf Zukunftsthemen

Edmond de Rothschild AM setzt auf Bereiche, die das Unternehmen als zukunftsträchtig erachtet. Der hauseigene Big Data Fonds geht dabei etwa einen etwas anderen Weg als viele Mitbewerber: „Natürlich haben die Mag Seven Daseinsberechtigung. Aber wir glauben, dass die Bewertungen nicht so attraktiv sind wie viele andere“, erläutert Wiedmann.

Auch im Bereich Infrastruktur sieht das Unternehmen Potenzial. „Wir sehen insbesondere für unsere Infrastruktur-Debt-Strategie eine höhere Nachfrage.“ Davon gibt es eine Investment-Grade- und eine High-Yield-Variante.

Bislang habe man sich vor allem auf große Asset Allokatoren konzentriert. Nun rücken jedoch auch Sparkassen und Co. zunehmend in den Fokus der Vertriebsstrategie, verrät Wiedmann. Es sei eine „unglaublich wichtige“ Kundengruppe, bei der es jedoch Zeit brauche, um dort Vertrauen aufzubauen.

Persönlicher Ausblick

Wiedmann gibt im Podcast auch persönliche Einblicke. So mache sie viermal die Woche Crossfit, um den Kopf freizubekommen und sich körperlich fit zu halten. Und sie betont die Bedeutung von lebenslangem Lernen: „Privat interessiert mich ziemlich viel, was mit Geschichte zu tun hat." Derzeit liest sie etwa „Anna Karenina“, zuvor war „Der Zauberberg“ von Thomas Mann ihre Lektüre. Privat träumt sie von einem längeren Aufenthalt in Südamerika.