Seit knapp vier Jahren leitete Regine Wiedmann den Vertrieb von Edmond de Rothschild Asset Management in der DACH-Region. Nun gehen das Unternehmen und die Managerin getrennte Wege. „Regine Wiedmann hat Edmond de Rothschild AM verlassen, um andere Herausforderungen außerhalb der Gruppe anzunehmen“, heißt es dazu vom Unternehmen gegenüber dieser Redaktion. Welchen Karriereschritt Wiedmann als Nächstes plant, ist bislang nicht bekannt.

Wiedmann war in ihrer Position unter anderem verantwortlich für die Vertriebsaktivitäten für institutionelle Kunden und Distributoren. Erst im vergangenen Juli übernahm sie zusätzlich zu Deutschland und Österreich auch die Verantwortung für den Schweizer Markt. Wiedmann berichtete direkt an Marie Jacot-Cardoen, globale Vertriebsleiterin bei Edmond de Rothschild AM und war von Frankfurt und Genf aus tätig.

Vor ihrer Zeit bei Edmond de Rothschild Asset Management war Wiedmann in leitender Positionen bei Goldman Sachs, war Mitgründerin von Vicenda Asset Management und arbeitete bei Tiberius Asset Management sowie bei EY.