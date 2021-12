Regulierung BVI will Priips korrigieren und verschieben

Der deutsche Fondsverband BVI verlangt, wesentliche Stellschrauben der PRIIPs-Verordnung zu korrigieren, bevor sie 2020 in Deutschland alle Publikumsfonds erfasst.

Bessere Lösung nicht aufgeben

Bislang erhalten Privatanleger nur bei Fondspolicen ein

Priips-Informationsblatt, kurz Priips-Kid. „Es wäre unverantwortlich

gegenüber den Verbrauchern, die etablierten wesentlichen Anlegerinformationenkünftig durch ein mangelhaftes Priips-Kid zu ersetzen“, sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI.

„Die Priips-Informationsblätter müssen überarbeitet werden, insbesondere dieAngaben zu Kosten und Wertentwicklung. Die EU-Kommission sollte

dafür die für Ende 2018 vorgesehene Überprüfung der Priips-Vorschriften nutzen.“

Angesichts „gravierender und komplexer Mängel“ geht der BVI von

einer längeren Überarbeitungsphase aus: Außerdem dürften die EU-Wahlen

im Mai 2019 den Prozess verzögern. Der Verband schlägt daher vor,

genügend Zeit einzuplanen und den Starttermin um 24 Monate auf Januar 2022 zu verschieben.

Der BVI listet die problematischen Punkte folgendermaßen auf:

Berechnung der Wertentwicklungs-Szenarien: Investmentfonds sollen drei Szenarien zur Wertentwicklung erstellen – allerdings auf Basis von Daten aus der Vergangenheit. Dadurch entstehen Verzerrungen. Beispielsweise

werden nach einem mehrjährigen Börsenaufschwung und anschließendem

Einbruch der Kurse die Szenarien zu positiv ausfallen und damit die aktuelle Entwicklung ignorieren. Es droht eine bewusste Fehlinformation der Anleger.

Berechnung der Transaktionskosten: Die EU-Kommission hat den Ansatz der europäischen Finanzaufsichtsbehörden und damit eine im Markt unübliche Vorgehensweise zur Berechnung der Transaktionskosten

übernommen. Sie will die Differenz zwischen dem tatsächlichen

Preis beim Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers und

dem „mittleren Marktpreis“ als Transaktionskosten festlegen

(„Arrival-Price-Methode“). Das führt in weniger liquiden Märkten

wie bei Anleihen regelmäßig zu falschen oder sogar negativen

Transaktionskosten. Ein Indikator dafür sind die Daten

zum Kostenausweis nach Mifid II. Danach können Fonds die

Transaktionskosten schon heute nach der Arrival-Price-

Methode berechnen. Obwohl erst ein Bruchteil von ihnen davon

Gebrauch macht, weisen dadurch schon etwa drei Prozent

aller in Europa vertriebenen Fonds negative Transaktionskosten aus. Sollte die Arrival-Price-Methode zwingend für alle Fonds vorgeschrieben werden, dürfte dieser Anteil deutlich höher ausfallen.

Derzeit erhalten Privatanleger je nach Vertriebsweg vier verschiedene

Dokumente: Die neuen Informationen nach Mifid 2, das Priips-Kid

für Fondspolicen, ein spezielles Produktinformationsblatt zu Riester-

Fonds und schließlich das etablierte Ogaw-Kiid, auch bekannt als

„wesentliche Anlegerinformationen“. Letzteres enthält übersichtliche

und vergleichbare Informationen für Anleger unter anderem zu Kosten,

Wertentwicklung und Risiken des jeweiligen Fonds, soll aber ab

2020 durch das Priips-Kid ersetzt werden.