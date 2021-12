Redaktion 23.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Regulierung Die 4 größten Risiken bei der IDD-Umsetzung

In fast genau einem Jahr soll die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD in Kraft treten. Die Versicherer stellt das vor einige Herausforderungen. So sind viele Details zur Ausgestaltung beispielsweise noch gar nicht bekannt. Hier kommen die vier größten Risiken, die Versicherer bei der IDD-Umsetzung erwarten.