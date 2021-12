Regulierung: Die häufigsten Irrtümer der Berater

Ronald Perschke, Geschäftsführer der Going Public, informierte auf der DKM zu Stichtagen und Details der Regulierung der Kapitalanlagevermittlung. „Die Anfragen nehmen jetzt – kurz vor Umsetzung der Regulierungsvorschriften – stark zu. Viele Berater scheinen sich erst in letzter Minute zu informieren“, so der Vorstand des Berliner Ausbildungsanbieters. Bestimmte Falschannahmen seien dabei weit verbreitet.