Regulierung: Finanzplaner schlagen Kammermodell für Berater vor

Der Vorschlag der Finanzplaner sieht vor, dass selbstständige Finanzberater und die in Pools und Finanzvertrieben tätigen Berater die Möglichkeit erhalten, ihre Berufsausübung in einer staatlich kontrollierten Selbstverwaltung – einer Körperschaft des öffentlichen Rechts – zu regeln. Dies würde letztlich zu einer eigenständigen Finanzberatungs-Kammer führen.Das Kammermodell, so die DFP , habe sich in Deutschland bewährt. Die derzeitige Zersplitterung von Zuständigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich entfiele. Klare Regelungen für Zulassung und Ausbildungsanforderungen wären geschaffen und Politik wie Verbraucher hätten einen klaren konkreten Ansprechpartner.„Es ist unverständlich, dass Berufe wie Arzt, Apotheker oder Steuerberater im Rahmen einer Kammer Berufsregeln unterworfen sind. Die große Zahl von Finanzdienstleistern hingegen, die wesentlich an der Anlage und Absicherung großer Teile des Volksvermögens mitwirken, sind unterschiedlicher Regulierung unterworfen, je nachdem welches Finanzprodukt die verkaufen.“, so Rainer Juretzek, Vorsitzender der DGF. Es ginge doch darum, den Verbraucher bedarfsgerecht zu beraten und ihm bedarfsgerecht Produkte zu vermitteln.