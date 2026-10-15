Bürokratie kostet Finanzdienstleister und Versicherer rund 10 Prozent ihres Jahresumsatzes – ein Spitzenwert im Branchenvergleich. Der GDV leitet daraus konkrete Forderungen ab.

Laut einer Sonderbefragung der Deutschen Bundesbank stiegen die Bürokratiekosten im Finanz- und Versicherungswesen von 7 auf rund 10 Prozent des Umsatzes.

Bürokratie und Regulierung kosten Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungswesen rund 10 Prozent ihres Jahresumsatzes. Darauf verweist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinem aktuellen „Economics & Finance Flash“.

Die Zahl stammt aus einer Sonderbefragung der Deutschen Bundesbank: Im dritten Quartal 2025 sollten rund 7.000 Unternehmen ihren Aufwand für staatliche Vorgaben in den Jahren 2022 und 2024 schätzen. Im Finanz- und Versicherungswesen stiegen die angegebenen Kosten in diesem Zeitraum von 7 auf rund 10 Prozent des Umsatzes. Kein anderer Wirtschaftszweig meldete einen höheren Wert. Über alle Branchen hinweg erhöhte sich der Anteil im Schnitt von etwa 5 auf 7 Prozent.

Zu den Kosten zählt die Bundesbank nicht nur Formulare und Meldungen. Sie rechnet auch Personal, externe Dienstleister, IT und Investitionen ein. Als besonders aufwendig nennt sie für die Finanzbranche die Steuer- und Finanzberichterstattung sowie den Datenschutz. Hinzu kommen ESG-Vorgaben, Anforderungen an die digitale Resilienz sowie Melde- und Compliancepflichten.

Regulierung als drängendes Problem

Auch die Stimmung hat sich eingetrübt. Die Bundesbank fasst Finanz- und Versicherungsdienstleister mit wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und freiberuflichen Dienstleistern zu einer Gruppe zusammen. In dieser Gruppe nannten Anfang 2022 noch 46 Prozent der Unternehmen Regulierung ein drängendes Problem für die kommenden sechs Monate. Anfang 2026 waren es 64 Prozent.

Eine feinere Aufschlüsselung gibt es bislang nur für das erste Quartal 2024. Damals lag das Finanz- und Versicherungswesen mit rund 78 Prozent an der Spitze der ausgewiesenen Branchen.

Ein anderes Bild zeigt der Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamts. Er ist seit 2022 weitgehend unverändert. Der GDV erklärt die Abweichung mit unterschiedlichen Methoden. Der Index erfasst nur laufende Informationspflichten und keine Umstellungskosten. Unmittelbar geltendes EU-Recht wie Verordnungen bildet er nicht systematisch ab. Die Bundesbank-Zahlen beruhen dagegen auf Selbsteinschätzungen der Unternehmen. Solche Angaben können laut GDV durch Erinnerung und unterschiedliche Begriffsverständnisse verzerrt sein.

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Die Bundesbank findet zudem einen negativen Zusammenhang zwischen Bürokratiekosten und Produktivität. Steigt der Kostenanteil am Umsatz um einen Prozentpunkt, liegt der Umsatz je Beschäftigten im Mittel um rund 3 Prozent niedriger. Statistisch signifikant ist dieser Befund allerdings nur bei kleinen Unternehmen.

St.-Gallen-Studie: Regeln werden komplexer

Ergänzend verweist der Verband auf eine Studie von Davide Oertle und Martin Eling von der Universität St. Gallen. Sie untersucht die Versicherungsregulierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Regulierungsrahmen seit 2014 umfassender und komplexer geworden ist. Neu hinzugekommen oder ausgeweitet wurden vor allem Vorgaben zu Solvenz und Governance, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Datenschutz und IT-Resilienz. Die befragten Versicherer kritisieren eine hohe Detailtiefe, starre Berichtspflichten und häufige Änderungen. Aus Deutschland nahmen allerdings nur sieben Versicherer an der Befragung teil.

Was der GDV fordert

Grundsätzlich stellt der Verband Solvency II und den Verbraucherschutz nicht infrage. Er verlangt aber, Doppelregulierung abzubauen. Konkret sollen die Auslagerungsregeln nach Solvency II und das Drittparteienrisikomanagement nach Dora besser aufeinander abgestimmt werden. Dora-regulierte Finanzunternehmen sollen vom Cyber Resilience Act ausgenommen werden. Außerdem sollen die Solvenzberichte (SFCR) und das Q4-Reporting deutlich verschlankt werden.

Bei der geplanten Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie IRRD fordert der GDV ein „Stop the Clock“. Zur Begründung verweist er darauf, dass Solvency II vergleichbare Instrumente bereits vorsieht. Kritisch sieht der Verband auch die Datenzugangsverordnung Fida und das ab Juli 2027 wirksame EU-Regelwerk gegen Geldwäsche. Darüber hinaus schlägt er vor, Wettbewerbsfähigkeit als zusätzliches Ziel der europäischen Aufsichtsbehörden festzuschreiben.

Politischen Rückenwind sieht der GDV durchaus. Der Europäische Rat hat im Oktober 2025 ein Vereinfachungspaket für Finanzdienstleistungen gefordert. Der sektorale Review der EU-Kommission konzentriert sich bislang aber auf Banken. Ein vergleichbares Programm für Versicherer fehlt.