Regulierungsdruck und Mifid II „Für mehr Kundenservice ist die Auslagerung der Asset-Allokation sinnvoll“

Riesen-Erfolg aus Großbritannien jetzt auch in Deutschland: Seit Jahresbeginn bietet die Standard Life Investments die neuen MyFolio-Multi-Manager-Produkte auch in Deutschland an. Joe Wiggins, Fondsmanager des MyFolio Multi Manager Fonds von Standard Life Investments, erklärt die Besonderheit und den Mehrwert dieser Produktlinie für Berater.