Regulierungsexperte Paul Wessling wird Berater bei Faros

Als neuer Berater bei Faros soll Paul Wessling institutionelle Investoren bei regulatorischen Fragen beraten und sie bei der Optimierung der Asset-Allokation, beim Risikomanagement und beim Reporting unterstützen.

Wessling verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit rechtlichen Themen, die er vornehmlich in der Versicherungsbranche gesammelt hat. So war er unter anderem für die Entwicklung und den Betrieb der Versicherungstechnik, MaRisk sowie Asset-Management-Systeme bei Lebensversicherern, Pensionskassen sowie Versorgungswerken verantwortlich. Zudem leitete er die Kapitalanlageverwaltung, die IT, das Rechnungswesen sowie Treuhandmandate bei Erst- und Rückversicherern.