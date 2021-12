Reich mit Rentenfonds: Eine Welt der hohen Zinsen

Ein Stimmungswechsel, wie es ihn an den weltweiten Anleihemärkten jüngst gab, ist selbst in der schnelllebigen Finanzszene selten. „Im Januar musste der Autoproduzent Fiat eine Emission mangels Nachfrage absagen. Beim zweiten Anlauf im Juli war das Papier dann zehnfach überzeichnet“, berichtet Stephan Kuhnke, Vorstand Anlagemanagement beim Hannoveraner Anleihespezialisten Bantleon. Keine schlechte Leistung: Die Anleihe war immerhin 1,25 Milliarden Euro schwer.Die Massen von Geld, die Zentralbanken rund um den Globus mit ihrer Niedrigzinspolitik in die Märkte pumpten, haben den Markt für Risikoanleihen erreicht. Auf der Suche nach halbwegs attraktiven Zinsen treiben Anleger seit Jahresbeginn die Kurse stetig in die Höhe. Die Happy Hour am Rentenmarkt, die vom Herbst bis zum Frühling reichte, ist damit natürlich vorbei. Doch in einigen Bereichen gibt es noch immer Hochprozentiges zum niedrigen Preis. Neben Unternehmensanleihen locken vor allem Schwellenländer mit satten Zinsen und teilweise niedrigen Kursen.Wer also heute mit einem Renteninvestment etwas verdienen will, sollte sich in diesen Segmenten umschauen – auch wenn das mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Denn risikolos sind selbst die sicheren Häfen nicht: Den extrem unattraktiv verzinsten Staatsanleihen der Industrienationen drohen Kursverluste und Inflation. Die wichtigsten Rentenkategorien im Überblick: