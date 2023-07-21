Personal Reich wird neuer Chef von Axa Global Health

Der derzeitige Sachversicherungsvorstand Nils Reich soll zum 1. November neuer Vorstandschef von Axa Global Health werden. Zudem wird Achim Dahlbokum neuer IT-Vorstand der Axa in Deutschland. Er übernimmt das Ressort von Stefan Lemke, der die Kölner mit Ziel Signal Iduna verlässt.

Zwei Wechsel im Axa-Konzern. Nils Reich (r.) wechselt innerhalb des Versicherers von Köln zur Global Health nach Luxemburg. Achim Dahlbokum wird neuer IT-Vorstand bei Axa Deutschland.

Personalrochade im Axa-Konzern. Nils Reich wird neuer Vorstandschef der Geschäftseinheit Axa Global Health. Laut Unternehmensangaben erfolgt der Einstieg voraussichtlich zum 1. November 2023. Aktuell ist der 42-Jährige Sachversicherungs-Vorstand bei Axa Deutschland.

Reich übernimmt mit seiner Position den Auftrag, eine neue Geschäftseinheit aufzubauen, um die weltweiten Gesundheits- und Vorsorge-Aktivitäten von Axa strategisch weiterzuentwickeln, so ein Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Dazu zählen Lösungen zur betrieblichen Vorsorge, über die verschiedenen Ländergesellschaften von Axa hinweg. Der promovierte Mathematiker ist seit 2015 im Unternehmen tätig und leitete von 2017 bis 2018 das P&C-Retail-Geschäft (Schaden- und Unfallversicherung) auf Gruppenebene. Seit 2018 ist er als Vorstand für die Sachversicherung bei Axa Deutschland zuständig. Seine Nachfolge soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, wie der Konzern mitteilt.



Neuer IT-Vorstand kommt aus den eigenen Reihen

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An der Spitze des IT-Ressorts von Axa Deutschland gibt es ebenfalls eine Veränderung. Achim Dahlbokum (45) wird zum 1. September 2023 als Vorstandsmitglied die Leitung des Ressorts übernehmen. Er folgt auf Stefan Lemke (58), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2023 verlässt und zur Signal Iduna wechselt. Dahlbokum ist seit 2010 bei Axa, unter anderem in der Konzernentwicklung und im Schadencontrolling. Zuletzt verantwortete der Physiker und promovierte Wirtschaftswissenschaftler die Betriebsorganisation und die Einführung einer neuen Systemlandschaft für die Sachversicherung.