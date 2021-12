Redaktion 05.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Reiche Russen So viel haben sie durch die Krim-Krise verloren

Die Milliardäre Russlands sind eigentlich dafür bekannt, Geld in großem Stil zu machen. Und nicht zu verlieren. Doch durch die Krim-Krise wurde die Geldaristokratie des Landes kalt erwischt. Fast zehn Milliarden Dollar lösten sich in Luft auf - bei 17 Milliardären, und das an einem einzigen Börsentag. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Verluste ausgerechnet. Verloren haben sie alle, doch einige der reichsten Russen litten besonders stark.