Wachtendorf-Kolumne Reichensteuer: Greift zu – aber richtig!

Man muss kein Stammwähler der SPD oder der Linken sein, um bei den folgenden Zusammenhängen ins Grübeln zu kommen: Im Kalenderjahr 2021 stieg die Zahl der Personen, die mehr als eine Milliarde US-Dollar ihr Eigen nennen, weltweit von 2.095 auf 2.755. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich mittlerweile auf 13,1 Billionen Dollar, das sind 4,4 Billionen Dollar mehr als unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Demgegenüber lebten bereits damals 3,2 Milliarden Menschen unterhalb der von der Weltbank definierten Armutsgrenze von 5,50 Dollar pro Tag. Ende 2021 waren es Angaben der internationalen Hilfsorganisation Oxfam zufolge noch einmal 163 Millionen Menschen mehr.

Die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt geht immer weiter auseinander. Das beklagen nicht nur SPD-nahe Ökonomen wie DIW-Chef Marcel Fratzscher, der in diesem Trend eine „perverse Entwicklung“ sieht. Auch manche Vermögende selbst denken inzwischen ähnlich. So forderten anlässlich des diesjährigen Weltwirtschafts-Forums in Davos 101 Millionäre die internationale Staatengemeinschaft auf, sie stärker zu besteuern – „und zwar jetzt“. Prominenteste Unterzeichnerin des Appells ist die Dokumentarfilmerin und Walt-Disney-Großnichte Abigail Disney, aus Deutschland haben sich ihm unter anderem IT-Gründer Ralph Suikat und Pharma-Erbe Antonis Schwarz angeschlossen.

Es war absehbar, dass die Initiative auf ein geteiltes Echo stößt. Wann immer das Reizwort Reichensteuer die Runde macht, hagelt es reflexhaft Zustimmung oder Ablehnung. Die, die dafür sind, kalkulieren im Kopf schon mal durch, wie viele Schulen und Kindergärten sich hierzulande mit den abgeschöpften Milliarden sanieren ließen. Ohne groß darüber nachzudenken, dass die nach welchem Schlüssel auch immer ermittelten Beträge nicht mal eben auf einem Girokonto herumliegen und nur darauf warten, endlich abgerufen zu werden. Kritiker wiederum bringen den traditionell schlechten Ruf von Staaten im Umgang mit Geld ins Spiel und verweisen auf die zahlreichen Stiftungen Vermögender, die die Welt schon heute ein kleines bisschen besser machen. Dass Reichtum oft weit weniger eine Frage von Fleiß oder Faulheit ist als von den Geistesblitzen entfernter Vorfahren, wollen dagegen die wenigsten von ihnen hören.

In Diskussions-Foren zum Thema gleicht der Umgang miteinander längst den Endlos-Debatten im Streit um angemessene Corona-Maßnahmen. Je verbissener die Anhänger beider Lager auf ihrem jeweiligen Standpunkt beharren, desto schriller wird der Ton. Dabei erscheint eine Annäherung mit Blick auf die eingangs genannten Zahlen gebotener denn je. Denn in einem Punkt kann man DIW-Chef Fratzscher nur beipflichten: Die Situation, wie sie sich derzeit darstellt, ist pervers. Sie ohne gegenzusteuern vollends aus dem Ruder laufen zu lassen kann keine Alternative sein.

Wo aber liegt die Lösung? Ganz sicher nicht in nationalen Alleingängen. Dabei kommen dann so unsägliche Dinge heraus wie Anfang Dezember 2019 der Entwurf des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz für eine bis heute glücklicherweise nicht realisierte Finanztransaktionssteuer, die Vorsorgesparer bestraft und Derivate-Zocker ungeschoren lässt. Besserung verspricht einzig eine noch stärkere internationale Kooperation, wie sie auch Oxfam anmahnt: Jedes Land der Welt müsse verlangen, dass die Reichen ihren gerechten Anteil zahlen, heißt es im von der Organisation unterstützten Appell der 101 „Tax-me-now“-Millionäre. Daran gilt es zu arbeiten – Corona-Pandemie hin, Ukraine-Krise her.