Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich 2023 weiter geöffnet. Die 25 vermögendsten Familien der Welt haben ihr Gesamtvermögen im vergangenen Jahr um 406,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das geht aus dem aktuellen „Bloomberg“-Ranking der reichsten Familien hervor. Besonders die Besitzerfamilie der US-Einzelhandelskette Walmart profitierte von der Rally der Aktie: Die Waltons verzeichneten einen Vermögenszuwachs von 172,7 Milliarden US-Dollar – das entspricht 473,2 Millionen US-Dollar pro Tag im Jahr 2024.

Die 10 reichsten Familien der Welt

Platz Familie Herkunft Vermögen (in Milliarden US-Dollar) 1 Walton USA 432,4 2 Al Nahyan Vereinigte Arabische Emirate 323,9 3 Al Thani Katar 172,9 4 Hermès Frankreich 170,6 5 Koch USA 148,5 6 Al Saud Saudi-Arabien 140,0 7 Mars USA 133,8 8 Ambani Indien 99,6 9 Wertheimer Frankreich 88,0 10 Thomson Kanada 87,1

Unter den 25 reichsten Familien der Welt finden sich drei deutsche Dynastien: Die Albrecht-Familie, die mit dem Discounter Aldi ein globales Handelsimperium aufgebaut hat, belegt mit einem Vermögen von 60,2 Milliarden US-Dollar Platz 12. Die Familie Quandt/Klatten, die knapp 50 Prozent der Anteile am Automobilkonzern BMW hält, rangiert mit 46 Milliarden US-Dollar auf Platz 18. Die Boehringer/von Baumbach Familie, in deren Besitz sich der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim befindet und die das Unternehmen bereits in der vierten Generation führt, kommt mit einem Vermögen von 43 Milliarden US-Dollar auf Platz 22.

Klicken Sie sich nun durch die Details und erfahren Sie, wie die 20 vermögendsten Familien zu ihrem Wohlstand kamen.

Platz 20: Familie Duncan

Das Team von Enterprise Product Partners an der New York Stock Exchange. In der Mitte: Randa Duncan Williams. © Enterprise Products Partners

Firma: Enterprise Products Partners

Industrie: Energie

Vermögen: 43,8 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Die Geschichte der Duncan-Familie ist ein klassisches amerikanisches Wirtschaftsepos: Dan Duncan startete nach seiner Zeit in der US-Armee bei verschiedenen Ölfirmen. 1968 gründete er mit nur 10.000 US-Dollar Enterprise Products, einen Großhändler für Flüssigerdgas. Das Unternehmen ging 1998 an die Börse und ist heute eines der größten Midstream-Energieunternehmen der USA.

Nach Duncans Tod 2010 erbten seine vier Kinder die Trusts, die gemeinsam den größten Anteil am Unternehmen halten. Seine Tochter Randa Duncan Williams ist heute Vorstandsvorsitzende des in Houston ansässigen Konzerns.

Die Familie verwaltet ihr Vermögen über das Duncan Family Office. Bemerkenswert: Randa Duncan Williams, eine passionierte Leserin, kaufte 2019 das renommierte Magazin „Texas Monthly“.

Platz 19: Familie Chearavanont

Unternehmer Dhanin Chearavanon auf dem Weg zu einem buddhistischen Tempel © Imago Images / ZUMA Press

Firma: Charoen Pokphand Group (CP Group)

Industrie: Diversifiziert

Vermögen: 44,1 Milliarden US-Dollar

Land: Thailand

Die Geschichte beginnt 1921 mit einer dramatischen Flucht: Chia Ek Chor floh aus seinem von einem Taifun verwüsteten Dorf in Südchina und begann in Thailand ein neues Leben. Mit seinem Bruder verkaufte er zunächst Gemüsesamen. Heute leitet sein Sohn Dhanin Chearavanont als Senior Chairman die Charoen Pokphand Group, einen Mischkonzern mit Geschäftsfeldern von Fischfarmen über 7-Eleven-Filialen bis hin zu Tierfutter.

Die vierte Generation ist bereits im Unternehmen aktiv: Dhanins Enkel Korawad gründete 2020 ein Tech-Startup, das auch Dienstleistungen für CP Group-Unternehmen erbringt.

Platz 18: Familie Quandt / Klatten

Susanne Klatten beim 17. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung im Hotel Adlon © Imago Images / Future Image

Firma: BMW

Industrie: Automobil

Vermögen: 46,0 Milliarden US-Dollar

Land: Deutschland

Die deutsche Industriellenfamilie hält mit knapp 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an BMW. Herbert Quandt hatte in den 1960er Jahren den damals angeschlagenen Autobauer vor dem Bankrott gerettet. Nach dem Tod der Familien-Matriarchin Johanna Quandt 2015 halten ihre Kinder Stefan Quandt und Susanne Klatten die Anteile am Münchner Konzern.

Die Familie ist auch über ihre BMW-Beteiligung hinaus unternehmerisch aktiv: Die Geschwister haben eigene Investments in verschiedenen Industriebereichen getätigt. Susanne Klatten hält beispielsweise die Mehrheit am Chemiekonzern Altana. Die Familie engagiert sich über ihre Stiftung Charité für Berlin als Standort der Lebenswissenschaften.

Bemerkenswert: In einem Interview mit dem Manager Magazin 2019 sagte Susanne Klatten, dass das Erben großen Vermögens auch Aspekte habe, „die nicht so schön sind.“

Platz 17: Familie Hartono

Zigarettenpackung der Marke Djarum © Imago Images / Pond5 Images

Firma: Djarum Group

Industrie: Finanzen/Tabak

Vermögen: 47,0 Milliarden US-Dollar

Land: Indonesien

Oei Wie Gwan kaufte 1951 eine fast bankrotte Zigarettenmarke und benannte sie in Djarum um. Was mit zehn Mitarbeitern begann, entwickelte sich zu einem der größten Zigarettenhersteller Indonesiens. Nach Oeis Tod 1963 diversifizierten seine Söhne Michael und Budi durch Investitionen in die Bank Central Asia.

Diese Bankbeteiligung macht heute den Großteil des Familienvermögens aus. Die Familie entwickelte auch die „Grand Indonesia“, eine der bekanntesten Shopping Malls in Jakarta.

Platz 16: Familie Hoffmann/Oeri

Andre Hoffmann (Mitte) mit Management des Roche-Konzerns in den USA © Imago Images / Imagn Images

Firma: Roche Holding

Industrie: Pharmazeutika

Vermögen: 53,8 Milliarden US-Dollar

Land: Schweiz

Das Pharmaunternehmen Roche wurde 1896 von Fritz Hoffmann-La Roche gegründet. Seine Nachfahren kontrollieren heute etwa 10 Prozent des Basler Unternehmens, das 2023 einen Umsatz von 65,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Die Familie ist besonders für ihr Engagement im Naturschutz bekannt.

Ein interessantes Detail aus der Familiengeschichte: Das Familienmitglied Maja Sacher initiierte und finanzierte größtenteils den Bau des Basler Museums für Gegenwartskunst. Im Jahr 2020 stieß mit Jörg Duschmale ein Vertreter der fünften Generation in den Verwaltungsrat von Roche vor. Die Onkologie-Medikamente des Konzerns trugen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.

Platz 15: Familie Ofer

Die 89 Meter lange Yacht Olivia O gehört Eyal Ofer © Imago Images / Depositphotos

Firma: Multiple Unternehmen

Industrie: Industrie und Schifffahrt

Vermögen: 55,6 Milliarden US-Dollar

Land: Israel

Sammy Ofer legte in den 1950er Jahren nach seiner Zeit in der britischen Marine den Grundstein für ein internationales Schifffahrtsimperium mit dem Kauf eines kleinen Frachtschiffes. Die Familie kontrolliert heute eine der größten privaten Handelsflotten der Welt. Nach seinem Tod 2011 wurde das Vermögen zwischen seinen Söhnen aufgeteilt: Eyal mit Sitz in Monaco und Idan in Großbritannien führen separate Unternehmensgruppen in den Bereichen Schifffahrt, Immobilien und Energie.

Ein Meilenstein: 2008 wurde Sammy Ofer von Queen Elizabeth II. für seine Verdienste um das britische maritime Erbe zum Ritter geschlagen.

Platz 14: Familie Cargill-MacMillan

Logo des Unternehmens Cargill © Imago Images / NurPhoto

Firma: Cargill

Industrie: Agrarwirtschaft & Lebensmittel

Vermögen: 56,0 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Was 1865 mit einem einzigen Getreidespeicher von William W. Cargill in Conover, Iowa, begann, ist heute ein Konzern mit einem Jahresumsatz von 160 Milliarden Dollar. Die Nachfahren der beiden Familienzweige kontrollieren bis heute den Konzern mit Sitz in Minneapolis. Das Familienengagement wird über das gemeinsame Family Office Waycrosse koordiniert.

Bemerkenswert ist die aktuelle Entwicklung: Cargill plant, etwa 5 Prozent seiner 164.000 Mitarbeiter zu entlassen, nachdem die Gewinne auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gefallen sind. Die Familie setzte 2022 ein Zeichen mit der bisher höchsten Dividendenzahlung in der Unternehmensgeschichte von 1,21 Milliarden Dollar.

Platz 13: Familie Pritzker

JB Pritzker im September 2024 © Imago Images / Zuma Press Wire

Firma: Multiple Holdings (u.a. Hyatt Hotels)

Industrie: Diversifiziert

Vermögen: 59,4 Milliarden US-Dollar

Land: USA

A.N. Pritzker, Sohn eines ukrainischen Einwanderers, begann während seiner Tätigkeit in der Kanzlei seines Vaters in Immobilien und angeschlagene Unternehmen zu investieren. Dies legte den Grundstein für eine der ältesten Dynastien Amerikas. Die Familie ist heute unter anderem Eigentümer der Hyatt Hotels und investiert über die Pritzker Organization, PSP Partners und Pritzker Private Capital in verschiedene Branchen.

Hervorzuheben ist das politische Engagement: Penny Pritzker diente als US-Handelsministerin unter Präsident Obama, ihr Cousin J.B. Pritzker ist aktueller Gouverneur von Illinois. Die vierte Generation macht ebenfalls von sich reden: Liesel Pritzker Simmons setzt sich für höhere Steuern für Reiche und die Einführung einer Vermögenssteuer in den USA ein.

Ein Familienzwist im Jahr 2001 über Zahlungen und Trust-Verschiebungen führte zum Verkauf oder der Umstrukturierung eines Großteils des Familienimperiums.

Platz 12: Familie Albrecht

Aldi-Filiale in Schwedt © Imago Images / Steinach

Firma: Aldi

Industrie: Einzelhandel

Vermögen: 60,2 Milliarden US-Dollar

Land: Deutschland

Theo und Karl Albrecht übernahmen nach ihrer Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg den Lebensmittelladen ihrer Eltern und formten daraus die Discount-Kette Aldi. In den 1960er Jahren teilten die Brüder das Geschäft auf: Aldi Nord und Aldi Süd haben heute zusammen mehr als 10.000 Filialen. Theos Familienzweig besitzt zudem die US-Handelskette Trader Joe's, die 1979 übernommen wurde.

Der Name Aldi ist übrigens eine Abkürzung für „Albrecht Discount“. Ein wichtiger Meilenstein der jüngeren Geschichte: 2023 wurde Aldi Nord in eine einheitliche Holding-Struktur überführt, um einen lang anhaltenden Streit zwischen den Familienzweigen beizulegen.

Platz 11: Familie Johnson

Abigail Johnson zählt zu den reichsten Frauen der Welt © Stuart Darsch

Firma: Fidelity Investments

Industrie: Finanzdienstleistungen

Vermögen: 72,4 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Das Bostoner Finanzimperium wurde 1946 von Edward C. Johnson II gegründet und wird heute in der dritten Generation von seiner Enkelin Abigail geleitet. Das nicht-börsennotierte Unternehmen hat auf den Trend zu kostengünstigen Indexfonds reagiert, indem es eine Digital-Asset-Sparte aufbaute und das Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgegeschäft ausbaute. Zum September 2023 verwaltete Fidelity ein Vermögen von 15 Billionen US-Dollar.

Die Familie verwaltet ihr Privatvermögen über das in New Hampshire ansässige Family Office Crosby. Auffällig ist das starke Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren: Die Mitarbeiterzahl stieg von 50.000 auf 76.000 innerhalb von vier Jahren. 2022 verstarb der langjährige Chef Ned Johnson, Vater der aktuellen Firmenchefin Abigail Johnson, im Alter von 91 Jahren.

Platz 10: Familie Thomson

Der Nachrichtendienst Reuters wurde im Jahr 2008 für 17,2 Milliarden US-Dollar übernommen. © Imago Images / SOPA Images

Firma: Thomson Reuters

Industrie: Medien

Vermögen: 87,1 Milliarden US-Dollar

Land: Kanada

Das Vermögen der reichsten kanadischen Familie geht auf die frühen 1930er Jahre zurück, als Roy Thomson einen Radiosender in Ontario eröffnete. Er expandierte in die Zeitungsbranche und wurde zum führenden Medieninhaber des Landes. Später wurde er zum ersten Baron Thomson of Fleet ernannt. Die Familie hält heute über ihre Investmentfirma Woodbridge etwa 70 Prozent der Anteile am Finanzinformations- und Dienstleistungsanbieter Thomson Reuters. Das in Toronto ansässige Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar.

Interessant: Peter Thomson, ein Familienmitglied der dritten Generation, besitzt ein Rallye-Rennteam und hat als Fahrer mehrere Titel gewonnen. Ein wichtiger Meilenstein war die Übernahme des Nachrichtendienstes Reuters im Jahr 2008 für 17,2 Milliarden US-Dollar.

Platz 9: Familie Wertheimer

Gerard Wertheimer (links) und Paris Alain © Imago Images / ABACAPRESS

Firma: Chanel

Industrie: Luxusgüter

Vermögen: 88,0 Milliarden US-Dollar

Land: Frankreich

Die Brüder Alain und Gerard Wertheimer profitieren heute von der weitsichtigen Entscheidung ihres Großvaters, der in den 1920er Jahren die Modeschöpferin Coco Chanel finanzierte. Die Familie besitzt das nicht-börsennotierte Modehaus, das unter anderem das „kleine Schwarze“ weltberühmt machte und 2023 einen Umsatz von fast 20 Milliarden US-Dollar erzielte. Die Wertheimers besitzen auch Rennpferde und Weingüter. Ihr Halbbruder Charles Heilbronn leitet das Family Office Mousse Partners.

Die Mutter von Alain und Gerard, Eliane Heilbronn, war eine erfolgreiche Anwältin, die den Arbeitsvertrag von Karl Lagerfeld für Chanel aufsetzte. Sie verstarb im November 2023 im Alter von 99 Jahren. 2022 bündelten die verschiedenen Familienzweige ihre acht Family Offices und Investmentvehikel in der Einheit Krefeld Invest.

Platz 8: Familie Ambani

Mukesh Ambani und sein Sohn Anant Ambani © Imago Images / Hindustan Times

Firma: Reliance Industries

Industrie: Industrie

Vermögen: 99,6 Milliarden US-Dollar

Land: Indien

Die Geschichte beginnt mit Dhirubhai Ambani, der in den 1950er Jahren nach seiner Rückkehr aus dem Jemen ein Garnhandelsgeschäft in Mumbai startete. Dies war der Grundstein für Reliance Industries. Als Dhirubhai 2002 ohne Testament starb, vermittelte seine Witwe zwischen den Söhnen Mukesh und Anil im Streit um die Kontrolle des Familienvermögens.

Heute steht Mukesh an der Spitze des in Mumbai ansässigen Konglomerats, zu dem unter anderem der weltgrößte Ölraffinerie-Komplex gehört. Er wohnt in einem 27-stöckigen Anwesen, das als teuerste private Residenz der Welt gilt. Im August 2023 kündigte Mukesh an, dass Reliance bis zum Ende des Jahrzehnts seine Größe mehr als verdoppeln will.

2019 wurde Anil vor einer Gefängnisstrafe bewahrt, als Mukesh für eine überfällige Zahlung einsprang. Anil erklärte sich daraufhin als „zutiefst dankbar“.

Platz 7: Familie Mars

Mars-Schokoriegel © Imago Images / Lobeca

Firma: Mars Inc.

Industrie: Süßwaren, Tierpflege

Vermögen: 133,8 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Frank Mars begann 1902 im Alter von 19 Jahren mit dem Verkauf von Melasse-Süßigkeiten. Das daraus entstandene Unternehmen ist heute vor allem für M&M's, Milky Way und Snickers bekannt, wobei Tierpflegeprodukte inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft: Die geplante Übernahme des Snack-Food-Herstellers Kellanova für 35,9 Milliarden US-Dollar soll 2024 abgeschlossen werden.

Ethel V. Mars züchtete 1940 auf der familieneigenen Milky Way Farm in Tennessee den Kentucky-Derby-Sieger Gallahadion. Die Familie ist auch im Bio-Geschäft aktiv: 1998 stieg Mars mit dem Kauf der Produktlinie Seeds of Change in den Bio-Markt ein.

Platz 6: Familie Al Saud

Muhammad Bin Salman Al-Saud (links) empfängt Premierminister Muhammad Shehbaz Shar © Imago Images / Newscom World

Firma: Diverse Beteiligungen

Industrie: Industrie

Vermögen: 140 Milliarden US-Dollar

Land: Saudi-Arabien

Die 92-jährige Monarchie verdankt ihr Vermögen den enormen Ölreserven Saudi-Arabiens. Die Schätzung des Nettovermögens basiert auf kumulierten Auszahlungen, die die Mitglieder der königlichen Familie in den vergangenen 50 Jahren vom Royal Diwan, dem Exekutivbüro des Königs, erhalten haben sollen. Das Gesamtvermögen der geschätzten 15.000 erweiterten Familienmitglieder dürfte deutlich höher liegen. Viele Royals haben durch die Vermittlung von Regierungsaufträgen und Immobiliendeals sowie durch die Gründung von Unternehmen, die staatliche Firmen wie Saudi Aramco bedienen, Vermögen aufgebaut.

Der staatliche Investmentfonds PIF verfügt über ein Vermögen von 925 Milliarden US-Dollar. Kronprinz Mohammed bin Salman kontrolliert persönlich Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Saudi-arabisches Königsgeld finanzierte 2017 den Kauf des Leonardo da Vinci-Gemäldes „Salvator Mundi“ für 450 Millionen US-Dollar.

Platz 5: Familie Koch

Charles Koch im Interview © Imago Images / ZUMA Press Wire

Firma: Koch Industries

Industrie: Industrie

Vermögen: 148,5 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Die Brüder Frederick, Charles, David und William erbten die Ölfirma ihres Vaters Fred. Ein Bruderstreit über die Kontrolle des Unternehmens in den frühen 1980er Jahren führte dazu, dass Frederick und William das Familienunternehmen verließen, während Charles und David blieben. Daraus entwickelte sich Koch Industries, ein Konglomerat mit Sitz in Wichita, Kansas, mit einem Jahresumsatz von etwa 125 Milliarden Dollar.

Die Familie verwaltet einen Teil ihres Vermögens über das Family Office 1888 Management. Jüngst erwarben Familienmitglieder einen 15-prozentigen Anteil am Eigentümer der Brooklyn Nets zu einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar.

Platz 4: Familie Hermès

Axel Dumas (Hermes) während des Bpifrance Inno Generation (BIG) event © Imago Images / ABACAPRESS

Firma: Hermès

Industrie: Luxusgüter

Vermögen: 170,6 Milliarden US-Dollar

Land: Frankreich

Die sechste Generation der Familie, die inzwischen mehr als 100 Mitglieder umfasst, besitzt das französische Luxusmodehaus, das für seine Kelly-Taschen bekannt ist - diese können bei Auktionen mehrere hunderttausend Dollar erzielen. Zu den Familienmitgliedern in Führungspositionen gehören Pierre-Alexis Dumas als künstlerischer Leiter und Axel Dumas als Vorstandsvorsitzender.

2022 bündelte die Familie acht Family Offices und Investmentvehikel verschiedener Zweige in der Einheit Krefeld Invest. Ein historischer Meilenstein war 2014 die Einigung mit Bernard Arnault, die dessen jahrelangen Übernahmeversuch beendete. Die Geschichte des Unternehmens begann 1837, als Thierry Hermès Pferdegeschirr für den Adel herstellte. Heute erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von fast 20 Milliarden US-Dollar.

Platz 3: Familie Al Thani

Der Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, in einem Meeting mit Luis Rodolfo Abinader (links) in Doha © Imago Images / APAimages

Firma: Diverse Beteiligungen

Industrie: Industrie

Vermögen: 172,9 Milliarden US-Dollar

Land: Katar

Die Herrschaft der Al Thani-Familie über Katar begann Mitte des 19. Jahrhunderts und überdauerte osmanischen und britischen Imperialismus, die Gründung des modernen Staates, Kriege und zwei Staatsstreiche. Öl wurde um 1940 entdeckt, aber erst die Entscheidung, die riesigen Offshore-Gasfelder zu erschließen, transformierte das Land und katapultierte seine Herrscher in die höchsten Sphären des globalen Reichtums.

Familienmitglieder besetzen zahlreiche politische Posten und dominieren die lokale Wirtschaft mit Beteiligungen an Hotels, Versicherungen und Bauunternehmen. Sie besitzen auch begehrte ausländische Vermögenswerte wie Häuser im Londoner Mayfair, Gestüte und das Modelabel Valentino. Die Anzahl der Al Thanis geht in die Tausende, wobei die Macht innerhalb weniger Schlüsselzweige konzentriert ist. Zu bestimmten Zeiten stellten sie laut Harvard-Forschung fast die Hälfte der Bürger des kleinen Katar.

Platz 2: Familie Al Nahyan

Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan © Imago Images / ZUMA Press Wire

Firma: Diverse Beteiligungen

Industrie: Industrie

Vermögen: 323,9 Milliarden US-Dollar

Land: Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, ist die Hauptstadt der Nation und beherbergt den Großteil der Ölreserven. Die herrschende Al Nahyan Familie regierte das Gebiet, das heute die VAE bildet, bereits vor der Öl-Ära, die Wirtschaft und Finanzen der Royals transformierte. Abu Dhabis Herrscher Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan ist auch Präsident des Landes. Eine Besonderheit der Familie ist die Verflechtung von Staat und privaten Interessen: Familienmitglieder haben Positionen sowohl in der Regierung als auch in der Privatwirtschaft inne.

Der nationale Sicherheitsberater Scheich Tahnoon beaufsichtigt Vermögenswerte - sowohl private als auch staatliche Fonds - im Wert von fast 1,5 Billionen US-Dollar. Bemerkenswert ist auch die Dominanz an der Börse: Unternehmen mit Verbindungen zum königlichen Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan machen mindestens zwei Drittel der Gewichtung des Aktienindex von Abu Dhabi aus.

Platz 1: Familie Walton

Rob Walton, Sohn des Wal-Mart-Gründers Sam Walton, im Jahr 2008 © Imago Images / Newscom World

Firma: Walmart

Industrie: Einzelhandel

Vermögen: 432,4 Milliarden US-Dollar

Land: USA

Walmart ist mit einem Umsatz von 648,1 Milliarden US-Dollar der größte Einzelhändler der Welt und betreibt mehr als 10.600 Filialen weltweit. Die Waltons halten etwa 46 Prozent der Anteile an dem in Bentonville, Arkansas, ansässigen Einzelhändler. Sam Walton legte den Grundstein für dieses Vermögen und teilte es strategisch unter seinen Kindern auf, um die Familienkontrolle zu erhalten. Die Familie hat über die Jahre kontinuierlich Walmart-Aktien verkauft, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Heute macht Walmart etwa 70 Prozent des Familienvermögens aus.

Sam Waltons Nachkommen haben keine direkten Rollen mehr bei Walmart - sein Sohn Rob, 80, trat 2023 aus dem Vorstand zurück. Die Familie investiert in verschiedene Bereiche: Rob Walton, seine Tochter Carrie und ihr Ehemann Greg Penner zahlten 2022 einen Rekordpreis von 4,65 Milliarden Dollar für das NFL-Team Denver Broncos. Sam Waltons Tochter Alice, 75, hat ein Kunstmuseum finanziert, das Bentonville zu einem kulturellen Zentrum macht. Sein Enkel Lukas Walton, 38, investiert über Builders Vision in Projekte zur Bekämpfung der Klimakrise.