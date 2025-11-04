Die 25 vermögendsten Familien und Personen Deutschlands 2025

August von Finck junior mit seiner Gattin Francine von Finck im Jahr 2011: August von Finck junior verstarb 2021 in London. Bildquelle: Imago Images / Weißfuß 25. Platz: Familie August von Finck junior Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,3 Milliarden Euro

Manager Magazin: 6 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: 8,6 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

August François von Finck, Francine von Finck Ursprung des Vermögens:

Merck, Finck & Co. (München)

Anteile: keine mehr (1990 verkauft) Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

VM Vermögensmanufaktur, Bank von Roll

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Von Roll Holding (Industrie und Energie), Degussa Goldhandel (Goldhandel)

Willi Liebherr (Mitte) im Gespräch mit dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (links) und Klaus Schneider von Liebherr-Aerospace & Transportation (rechts): Hans Liebherr gründete die Firma Liebherr im Jahr 1949. Bildquelle: Imago Images / Arnulf Hettrich 24. Platz: Familie Willi und Isolde Liebherr Geschätztes Vermögen 2024:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,9 Milliarden Euro

Manager Magazin: 9,5 Milliarden Euro

Bloomberg: 8,2 Milliarden Euro

Forbes: 6,1 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Willi und Isolde Liebherr Ursprung des Vermögens:

Liebherr (Kirchdorf an der Iller)

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Liebherr-Stiftungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Eine Filiale der Kaffeekette Tchibo: Die Familie Herz ist dem Unternehmen verbunden, teilweise haben sich Familienmitglieder aber auch zurückgezogen. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer 23. Platz: Familie Max Herz Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 8,8 Milliarden Euro

Manager Magazin: 8 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: 9,6 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Geschwister Michael Herz, Wolfgang Herz, Daniela Herz-Schnoeckel und Günter Herz mit seinen Kindern Christian Herz und Michaela Herz Ursprung des Vermögens:

Tchibo (Hamburg)

Anteile der Familie: 100 Prozent (über Maxingvest) Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Maxingvest (Michael und Wolfgang Herz), Mayfair (Günter, Christian und Michaela Herz), Bilton (Daniela Herz-Schnoeckel), Joachim-Herz-Stiftung, Ingeburg-Herz-Stiftung Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Beiersdorf (Kosmetik, Konsumgüter)

Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler bei einer Hauptversammlung von Continental: Die Familie ist in der Automobil- und Maschinenbauindustrie aktiv. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon 22. Platz: Familie Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,5 Milliarden Euro

Manager Magazin: 10,1 Milliarden Euro

Bloomberg: 7,6

Forbes: 10,7 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler Ursprung des Vermögens:

Schaeffler (Herzogenaurach)

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

INO Holding, INA-Holding Schaeffler Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Continental (Autozulieferer, 46 Prozent)

Friedhelm Loh ist Selfmade-Milliardär. Weit über 10.000 Menschen arbeiten für seine Unternehmensgruppe. Bildquelle: Imago Images / TriAss 21. Platz: Friedhelm Loh Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,8 Milliarden Euro

Manager Magazin: 5,5 Milliarden Euro

Bloomberg: 12 Milliarden Euro

Forbes: 11,9 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder: Friedhelm Loh. Seine Söhne Frank und Simon sowie Tochter Ilona sollen ebenfalls im Unternehmen tätig sein. Ursprung des Vermögens:

Friedhelm Loh Group Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Friedhelm Loh Stiftung Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Rittal (Schaltschränke), Eplan (Engineering-Software), Cideon (Prozessoptimierung), Stahlo (Stahlverarbeitung) und LKH (Kunststoffverarbeitung).

Ein Fabrikgebäude von Knorr-Bremse: Heinz Hermann Thiele verstarb im Jahr 2021. Bildquelle: Imago Images / Jürgen Ritter Platz 20: Familie Heinz Hermann Thiele Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 10 Milliarden Euro

Manager Magazin: 9 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: 11 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Nadia Thiele (Witwe von Heinz Hermann) mit Tochter Julia Thiele-Schürhoff Ursprung des Vermögens:

Knorr-Bremse (München)

Aktienanteil der Familie: 59,0 Prozent über KB Holding Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Stella Vermögensverwaltung, Heinz-Hermann-Thiele-Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Vossloh (Bahntechnik)

Nathalie von Siemens ist Aufsichtsratmitglied bei Siemens: Die Industriellenfamilie ist weit verzweigt. Bildquelle: Imago Images / Eventpress 19. Platz: Familie von Siemens Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,4 Milliarden Euro

Manager Magazin: 12,4 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Personen:

Nathalie von Siemens Ursprung des Vermögens:

Siemens (Berlin)

Aktienanteile der Familie (rund 300 Familienmitglieder): 6 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Werner Siemens Stiftung, Carl Friedrich von Siemens Stiftung Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Atos (Informationstechnik, 15 Prozent), Osram (Lichttechnik, 17 Prozent)

Dietmar Hopp bei einem Spiel des Fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim: Er ist Mitbegründer von SAP. Bildquelle: Imago Images / Jan Huebner 18. Platz: Dietmar Hopp Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,5 Milliarden Euro

Manager Magazin: 15,8 Milliarden Euro

Bloomberg: 16,9 Milliarden Euro

Forbes: 4,9 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Dietmar Hopp Ursprung des Vermögens:

SAP (Walldorf)

Aktienanteil: rund 5 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Family Office Gartenstraße, Dietmar Hopp Stiftung (gemeinnützige Stiftung), DH-Holding, Westend Bank Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Curavec (Biotechnologie, rund 44 Prozent), TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetrieb (Sport, 96 Prozent)

Nikolaus Knauf (links) spricht mit dem ehemaligen Minister Rainer Brüderle: Knauf ist Teil der Familie, die hinter Knauf Gips steht. Bildquelle: Imago Images / ITAR-TASS 17. Platz: Familie Knauf Geschätztes Vermögen 2024:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,7 Milliarden Euro

Manager Magazin: 12,7 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Albrecht Knauf, Baldwin Knauf, Nikolaus Knauf, Alexander Knauf, Robert Knauf, Karl Knauf, Christine Knauf, Martin Knauf, Robert Knauf Ursprung des Vermögens:

Knauf Gips (Iphofen)

Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Knauf Family Office Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Work Inn (Co-Working), Dornbracht (Armaturen)

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) im Gespräch mit Maximilian (M.) und Martin Viessmann (r.): Im Jahr 2023 verkaufte Viessmann sein Wärmepumpengeschäft in die USA. Bildquelle: Imago Images / Rene Traut 16. Platz: Familie Martin Viessmann Geschätztes Vermögen 2024:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 13,3 Milliarden Euro

Manager Magazin: 14,2 Milliarden Euro

Bloomberg: 13,5 Milliarden Euro

Forbes: 12,2 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Martin und Annette Viessmann und Sohn Maximilian Viessmann Ursprung des Vermögens:

Viessmann (Allendorf)

Aktienanteil der Familie: k.A. Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Viessmann Family Holding, Viessmann Foundation

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Carrier Global, Etherma, Pewo, Lämpöykkönen, Kospel, Thermowise, VAE Group, Koelplan, 0800 Repair (alle Heiz-, Wärme- und Klimatechnik), Priva (Technologie)

Michael Otto bei einem Boxkampf: Er und andere Nachkommen von Werner Otto zählen zu den vermögendsten Familien Deutschlands. Bildquelle: Imago Images / Torsten Helmke 15. Platz: Familie Werner Otto Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 14,8 Milliarden Euro

Manager Magazin: 12,5 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: 17,1 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Halbgeschwister Michael Otto, Alexander Otto, Frank Otto, Ingvild Otto, Katharina Otto und Maren Otto, Witwe von Werner Otto sowie Benjamin Otto, Sohn von Michael Otto Ursprung des Vermögens:

Werner Otto Versandhandel (Hamburg), heute Otto Group

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Cura Vermögensverwaltung (Immobilienvermögen), Atlas Vermögensverwaltung (Beteiligung)

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

ECE Projektmanagement (Immobilien), Frank Otto Medienbeteiligungen (Medien), Deutsche Euroshop (Shoppingcenter), Ruby Hotels

Ein C&A-Schild in Düsseldorf: Die niederländische Gründer- und Großfamilie Brenninkmeijer hat ihre Wurzeln in Deutschland, auch einige Familienmitglieder leben hierzulande. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer 14. Platz: Familie Brenninkmeijer Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,05 Milliarden Euro

Manager Magazin: 14,6 Milliarden Euro

Bloomberg: 15,5 Milliarden Euro

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Philippe Brenninkmeyer, Stephen Brenninkmeijer, Philipp Brenninkmeyer, Norman R. Brenninkmeijer, Marcel Egmond Brenninkmeijer Ursprung des Vermögens:

C&A (Vilvoorde, Düsseldorf)

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Cofra Holding, Anthos Family Office Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Bregal Investments (Private Equity), Redevco (Immobilien), Anthos Fund & Asset Management (Asset Management), Sunrock (Erneuerbare Energien), The Sustainable Group Group (Lebensmittel)

Wolfgang Porsche bei einer Veranstaltung in Los Angeles: Die Porsche AG ging 2022 an die Börse. Bildquelle: Imago Images / Media Punch 13. Platz: Familie Porsche Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,5 Milliarden Euro

Manager Magazin: 15,5 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Wolfgang Porsche, Ursula Plasser (Witwe des 2019 verstorbenen Ferdinand Piëch) Ursprung des Vermögens:

Porsche und Volkswagen (Stuttgart und Wolfsburg)

Aktienanteil der Familie: 50,0 Prozent (an der heutigen Porsche SE, die wiederum an der Volkswagen AG und der Porsche AG beteiligt ist) Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Salzach Stiftung, Ferdinand Karl Alpha, Ferdinand Karl Beta

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Über die Porsche SE: Aeva (Sensortechnik), Aurora Labs (Software), European Transport Logistics (Logistik), Inrix (Software), Isar Aerospace (Raumfahrt), Markforged (3D-Druck), Proteantecs (Halbleiter), Seurat Technologies (3D-Druck)

Eine Filiale von Aldi Nord in Sachsen: Die Familie Theo Albrecht besitzt den nördlichen Teil des Aldi-Imperiums. Bildquelle: Imago Images / Volker Preußer 12. Platz: Familie Theo Albrecht Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,8 Milliarden Euro

Manager Magazin: 17,6 Milliarden Euro

Bloomberg: 10,9 Milliarden Euro

Forbes: 14,4 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder / Stiftungen:

Theo Albrecht Junior, Babette Albrecht (Aldi Nord) Ursprung des Vermögens:

Aldi Nord (Essen-Schonnebeck)

Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Markus-Stiftung (Familienstiftung), Lukas-Stiftung, Jakobus-Stiftung, Lukas Asset Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Trader Joe's (Lebensmittel)

Hasso Plattner bei einer Bilfinger-Hauptversammlung: Plattner ist Mitbegründer von SAP. Bildquelle: Imago Images / STAR-MEDIA 11. Platz: Hasso Plattner Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 18,9 Milliarden Euro

Manager Magazin: 17,7 Milliarden Euro

Bloomberg: 26,1 Milliarden Euro

Forbes: 13 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Hasso Plattner Ursprung des Vermögens:

SAP (Walldorf)

Aktienanteil: 6,6 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Hasso Plattner Capital (Single Family Office), Hasso Plattner Foundation Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Simone Bagel-Trah bei einer Henkel-Veranstaltung 2019: Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende bei Henkel. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon 10. Platz: Familie Henkel Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 19,5 Milliarden Euro

Manager Magazin: 19,5 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Simone Bagel-Trah (Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie des Gesellschafterausschusses des Henkel-Konzerns) Ursprung des Vermögens:

Henkel (Düsseldorf)

Aktienanteil der Familie: 62 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Henkel Family Office, BFP Brune, Gerda Henkel Stiftung Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Reinhold Würth bei der Eröffnung einer Ausstellung: Er baute das Schrauben-Imperium Würth auf. Bildquelle: Imago Images / Eventpress 9. Platz: Familie Würth Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 21,2 Milliarden Euro

Manager Magazin: 14,4 Milliarden Euro

Bloomberg: 14,7 Milliarden Euro

Forbes: 34,6 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Reinhold Würth und sein Enkel Benjamin Würth Ursprung des Vermögens:

Würth (Künzelsau)

Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Adolf-Würth-Stiftung (Familienstiftung), Internationales Bankhaus Bodensee (94,42 Prozent der Anteile) Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Sitz von Biontech in Mainz: Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs vervielfachte sich der Unternehmenswert der Strüngmann-Beteiligung. Bildquelle: Imago Images / Chai 8. Platz: Familie Thomas und Andreas Strüngmann Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 22,6 Milliarden Euro

Manager Magazin: 22 Milliarden Euro (Summe der Einzelvermögen von 11 Milliarden Euro)

Bloomberg: 26,5

Forbes: 19,3 Milliarden Euro (Summe der Einzelvermögen von 9,65 Milliarden Euro) Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Brüder Thomas und Andreas Strüngmann Ursprung des Vermögens:

Hexal

Aktienanteil der Familie: 0 Prozent

Biontech

Aktienanteil der Familie: rund 40 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Athos Family Office, Santo Holding, Ernst Strüngmann Stiftung Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Formycon (Biotech), Blue Elephant Energy (Solar- und Windenergie), Klinge Pharma

Ein Logo von Reckitt Benckiser: Das Konsumgüterunternehmen ist für Marken wie Sagrotan oder Calgon bekannt. Bildquelle: Imago Images / Andreas Haas 7. Platz: Familie Reimann Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24 Milliarden Euro

Manager Magazin: 24 Milliarden Euro

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Geschwister Renate Reimann-Haas und Wolfgang Reimann; Brüder Matthias Reimann-Andersen und Stefan Reimann-Andersen Ursprung des Vermögens:

Benckiser (Ludwigshafen), heute: Reckitt Benckiser (London)

Aktienanteil der Familie: 0 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

JAB Holding, Benckiser Stiftung Zukunft Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Coty (Parfüm und Kosmetik), Bally (Schuhe), Keurig Dr Pepper (Getränke), JDE Peet's (Kaffee und Genussmittel), Panera (Bäckereien), Pret a Manger (Restaurants), Espresso House (Cafés), Krispy Kreme (Restaurants), NVA (Haustierpflege), Independence Pet Group (Haustierversicherung), Pinnacle Pet Group (Haustierversicherung)

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (links) begrüßt Frank Stangenberg-Haverkamp bei einem Treffen 2018: Stangenberg-Haverkamp ist Teil der Merck-Familie. Bildquelle: Imago Images / Marc Schüler 6. Platz: Familie Merck Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24,5 Milliarden Euro. Im diesjährigen Ranking des Manager Magazins ist Familie Merck der große Verlierer, das Vermögen sank um 9,3 Milliarden auf 24,5 Milliarden Euro.

Bloomberg: k.A.

Forbes: k.A. Handelnde Personen / wichtige Personen:

Frank Stangenberg-Haverkamp, Johannes Baillou Ursprung des Vermögens:

Merck (Darmstadt)

Aktienanteil der Familie über die E. Merck KG (mehr als 200 Familienmitglieder): 70 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Merck Family Foundation Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Eine Google-Niederlassung in Mountain View in Kalifornien: Andreas von Bechtolsheim gilt als einer der ersten Google-Investoren. Bildquelle: Imago Images / Christian Offenberg 5. Platz: Andreas von Bechtolsheim Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 25,0 Milliarden Euro

Manager Magazin: 18,2 Milliarden Euro

Bloomberg: 29,5 Milliarden Euro

Forbes: 27,5 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Andreas von Bechtolsheim Ursprung des Vermögens:

Sun Microsystems (Santa Clara, USA)

Unternehmensanteile: nicht bekannt

Alphabet/Google (Mountain View, USA)

Unternehmensanteile: nicht bekannt

Arista Networks (Santa Clara, USA)

Unternehmensanteile: 15 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Keine bekannt Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Eine Filiale von Aldi Süd in Aachen: Karl Albrecht junior und Beate Heister kontrollieren den südlichen Teil des Aldi-Imperiums. Bildquelle: Imago Images / Wassilis Aswestopoulos 4. Platz: Familie Karl Albrecht Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 28 Milliarden Euro

Manager Magazin: 27,7 Milliarden Euro

Bloomberg: 27,5 Milliarden Euro

Forbes: 28,9 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Karl Albrecht Junior, Beate und Peter Heister Ursprung des Vermögens:

Aldi Süd (Essen-Schonnebeck)

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Siepmann-Stiftung, Acclivis Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Keine Größeren bekannt

Klaus Michael-Kühne: Der gebürtige Hamburger ist unter anderem für sein Engagement beim Fußballverein HSV bekannt und möchte Hamburg zudem eine neues Opernhaus schenken,. Bildquelle: Imago Images / Lars Berg 3. Platz: Klaus-Michael Kühne Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 30,1 Milliarden Euro

Manager Magazin: 23,5 Milliarden Euro

Bloomberg: 34,6 Milliarden Euro

Forbes: 32,3 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Klaus Michael Kühne Ursprung des Vermögens:

Kühne + Nagel (Bremen)

Aktienanteil: 53,3 Prozent (Kühne Holding) Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Kühne-Stiftung (soll später das Firmenvermögen übertragen bekommen) Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Hapag-Lloyd (Schifffahrt), HSV Fußball (Sport, 13,5 Prozent), Lufthansa (15,0 Prozent), Flix (35 Prozent zusammen mit EQT), Brenntag (10 Prozent)

Die Lidl-Hauptverwaltung in Bad Wimpfen: Der öffentlichkeitsscheue Dieter Schwarz eröffnete die erste Lidl-Filiale 1973. Bildquelle: Imago Images / Arnulf Hettrich 2. Platz: Dieter Schwarz Geschätztes Vermögen 2025:

Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 39,8 Milliarden Euro

Manager Magazin: 46,5 Milliarden Euro

Bloomberg: 36,3 Milliarden Euro

Forbes: 36,7 Milliarden Euro Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Dieter Schwarz Ursprung des Vermögens:

Lidl & Schwarz (Neckarsulm)

Aktienanteil der Familie: 100 Prozent Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:

Lidl-Stiftung, Dieter-Schwarz-Stiftung, Schwarz KG Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):

Kaufland (Einzelhandel), Schwarz Produktion (Lebensmittel), Prezero (Umweltdienstleistungen)