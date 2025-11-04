Die 25 vermögendsten Familien und Personen Deutschlands 2025
Methodik zur Erstellung des Gesamt-Rankings:
Die Redaktion von DAS INVESTMENT wertete für das Ranking 2025 die Daten von Manager Magazin, Forbes und Bloomberg zu Deutschlands vermögendsten Personen und Familien aus. Familienmitglieder wurden zusammengefasst, wenn sie gemeinsam Vermögen verwalten oder als wirtschaftliche Einheit auftreten.
Dadurch können vermögende Familien aus der Liste herausfallen, wenn nur einzelne oder wenige Mitglieder in den Quelllisten erscheinen – wie etwa bei den Familien Boehringer und von Baumbach.
Aus den drei Datenquellen wurde ein Gesamtranking der 25 vermögendsten Familien und Einzelpersonen Deutschlands erstellt. War eine Familie oder Person nicht in allen drei Listen vertreten, wurde der Durchschnitt aus den vorhandenen Angaben berechnet.
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,3 Milliarden Euro
Manager Magazin: 6 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: 8,6 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
August François von Finck, Francine von Finck
Ursprung des Vermögens:
Merck, Finck & Co. (München)
Anteile: keine mehr (1990 verkauft)
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
VM Vermögensmanufaktur, Bank von Roll
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Von Roll Holding (Industrie und Energie), Degussa Goldhandel (Goldhandel)
Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,9 Milliarden Euro
Manager Magazin: 9,5 Milliarden Euro
Bloomberg: 8,2 Milliarden Euro
Forbes: 6,1 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Willi und Isolde Liebherr
Ursprung des Vermögens:
Liebherr (Kirchdorf an der Iller)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Liebherr-Stiftungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 8,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 8 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: 9,6 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Michael Herz, Wolfgang Herz, Daniela Herz-Schnoeckel und Günter Herz mit seinen Kindern Christian Herz und Michaela Herz
Ursprung des Vermögens:
Tchibo (Hamburg)
Anteile der Familie: 100 Prozent (über Maxingvest)
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Maxingvest (Michael und Wolfgang Herz), Mayfair (Günter, Christian und Michaela Herz), Bilton (Daniela Herz-Schnoeckel), Joachim-Herz-Stiftung, Ingeburg-Herz-Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Beiersdorf (Kosmetik, Konsumgüter)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 10,1 Milliarden Euro
Bloomberg: 7,6
Forbes: 10,7 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler
Ursprung des Vermögens:
Schaeffler (Herzogenaurach)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
INO Holding, INA-Holding Schaeffler
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Continental (Autozulieferer, 46 Prozent)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 5,5 Milliarden Euro
Bloomberg: 12 Milliarden Euro
Forbes: 11,9 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Friedhelm Loh. Seine Söhne Frank und Simon sowie Tochter Ilona sollen ebenfalls im Unternehmen tätig sein.
Ursprung des Vermögens:
Friedhelm Loh Group
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Friedhelm Loh Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Rittal (Schaltschränke), Eplan (Engineering-Software), Cideon (Prozessoptimierung), Stahlo (Stahlverarbeitung) und LKH (Kunststoffverarbeitung).
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 10 Milliarden Euro
Manager Magazin: 9 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: 11 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Nadia Thiele (Witwe von Heinz Hermann) mit Tochter Julia Thiele-Schürhoff
Ursprung des Vermögens:
Knorr-Bremse (München)
Aktienanteil der Familie: 59,0 Prozent über KB Holding
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Stella Vermögensverwaltung, Heinz-Hermann-Thiele-Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Vossloh (Bahntechnik)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,4 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,4 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Personen:
Nathalie von Siemens
Ursprung des Vermögens:
Siemens (Berlin)
Aktienanteile der Familie (rund 300 Familienmitglieder): 6 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Werner Siemens Stiftung, Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Atos (Informationstechnik, 15 Prozent), Osram (Lichttechnik, 17 Prozent)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 15,8 Milliarden Euro
Bloomberg: 16,9 Milliarden Euro
Forbes: 4,9 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Dietmar Hopp
Ursprung des Vermögens:
SAP (Walldorf)
Aktienanteil: rund 5 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Family Office Gartenstraße, Dietmar Hopp Stiftung (gemeinnützige Stiftung), DH-Holding, Westend Bank
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Curavec (Biotechnologie, rund 44 Prozent), TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetrieb (Sport, 96 Prozent)
Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,7 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,7 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Albrecht Knauf, Baldwin Knauf, Nikolaus Knauf, Alexander Knauf, Robert Knauf, Karl Knauf, Christine Knauf, Martin Knauf, Robert Knauf
Ursprung des Vermögens:
Knauf Gips (Iphofen)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Knauf Family Office
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Work Inn (Co-Working), Dornbracht (Armaturen)
Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 13,3 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,2 Milliarden Euro
Bloomberg: 13,5 Milliarden Euro
Forbes: 12,2 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Martin und Annette Viessmann und Sohn Maximilian Viessmann
Ursprung des Vermögens:
Viessmann (Allendorf)
Aktienanteil der Familie: k.A.
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Viessmann Family Holding, Viessmann Foundation
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Carrier Global, Etherma, Pewo, Lämpöykkönen, Kospel, Thermowise, VAE Group, Koelplan, 0800 Repair (alle Heiz-, Wärme- und Klimatechnik), Priva (Technologie)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 14,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,5 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: 17,1 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Halbgeschwister Michael Otto, Alexander Otto, Frank Otto, Ingvild Otto, Katharina Otto und Maren Otto, Witwe von Werner Otto sowie Benjamin Otto, Sohn von Michael Otto
Ursprung des Vermögens:
Werner Otto Versandhandel (Hamburg), heute Otto Group
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Cura Vermögensverwaltung (Immobilienvermögen), Atlas Vermögensverwaltung (Beteiligung)
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
ECE Projektmanagement (Immobilien), Frank Otto Medienbeteiligungen (Medien), Deutsche Euroshop (Shoppingcenter), Ruby Hotels
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,05 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,6 Milliarden Euro
Bloomberg: 15,5 Milliarden Euro
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Philippe Brenninkmeyer, Stephen Brenninkmeijer, Philipp Brenninkmeyer, Norman R. Brenninkmeijer, Marcel Egmond Brenninkmeijer
Ursprung des Vermögens:
C&A (Vilvoorde, Düsseldorf)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Cofra Holding, Anthos Family Office
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Bregal Investments (Private Equity), Redevco (Immobilien), Anthos Fund & Asset Management (Asset Management), Sunrock (Erneuerbare Energien), The Sustainable Group Group (Lebensmittel)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 15,5 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Wolfgang Porsche, Ursula Plasser (Witwe des 2019 verstorbenen Ferdinand Piëch)
Ursprung des Vermögens:
Porsche und Volkswagen (Stuttgart und Wolfsburg)
Aktienanteil der Familie: 50,0 Prozent (an der heutigen Porsche SE, die wiederum an der Volkswagen AG und der Porsche AG beteiligt ist)
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Salzach Stiftung, Ferdinand Karl Alpha, Ferdinand Karl Beta
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Über die Porsche SE: Aeva (Sensortechnik), Aurora Labs (Software), European Transport Logistics (Logistik), Inrix (Software), Isar Aerospace (Raumfahrt), Markforged (3D-Druck), Proteantecs (Halbleiter), Seurat Technologies (3D-Druck)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 17,6 Milliarden Euro
Bloomberg: 10,9 Milliarden Euro
Forbes: 14,4 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder / Stiftungen:
Theo Albrecht Junior, Babette Albrecht (Aldi Nord)
Ursprung des Vermögens:
Aldi Nord (Essen-Schonnebeck)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Markus-Stiftung (Familienstiftung), Lukas-Stiftung, Jakobus-Stiftung, Lukas Asset
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Trader Joe's (Lebensmittel)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 18,9 Milliarden Euro
Manager Magazin: 17,7 Milliarden Euro
Bloomberg: 26,1 Milliarden Euro
Forbes: 13 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Hasso Plattner
Ursprung des Vermögens:
SAP (Walldorf)
Aktienanteil: 6,6 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Hasso Plattner Capital (Single Family Office), Hasso Plattner Foundation
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 19,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 19,5 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Simone Bagel-Trah (Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie des Gesellschafterausschusses des Henkel-Konzerns)
Ursprung des Vermögens:
Henkel (Düsseldorf)
Aktienanteil der Familie: 62 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Henkel Family Office, BFP Brune, Gerda Henkel Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 21,2 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,4 Milliarden Euro
Bloomberg: 14,7 Milliarden Euro
Forbes: 34,6 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Reinhold Würth und sein Enkel Benjamin Würth
Ursprung des Vermögens:
Würth (Künzelsau)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Adolf-Würth-Stiftung (Familienstiftung), Internationales Bankhaus Bodensee (94,42 Prozent der Anteile)
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 22,6 Milliarden Euro
Manager Magazin: 22 Milliarden Euro (Summe der Einzelvermögen von 11 Milliarden Euro)
Bloomberg: 26,5
Forbes: 19,3 Milliarden Euro (Summe der Einzelvermögen von 9,65 Milliarden Euro)
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Brüder Thomas und Andreas Strüngmann
Ursprung des Vermögens:
Hexal
Aktienanteil der Familie: 0 Prozent
Biontech
Aktienanteil der Familie: rund 40 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Athos Family Office, Santo Holding, Ernst Strüngmann Stiftung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Formycon (Biotech), Blue Elephant Energy (Solar- und Windenergie), Klinge Pharma
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24 Milliarden Euro
Manager Magazin: 24 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Renate Reimann-Haas und Wolfgang Reimann; Brüder Matthias Reimann-Andersen und Stefan Reimann-Andersen
Ursprung des Vermögens:
Benckiser (Ludwigshafen), heute: Reckitt Benckiser (London)
Aktienanteil der Familie: 0 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
JAB Holding, Benckiser Stiftung Zukunft
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Coty (Parfüm und Kosmetik), Bally (Schuhe), Keurig Dr Pepper (Getränke), JDE Peet's (Kaffee und Genussmittel), Panera (Bäckereien), Pret a Manger (Restaurants), Espresso House (Cafés), Krispy Kreme (Restaurants), NVA (Haustierpflege), Independence Pet Group (Haustierversicherung), Pinnacle Pet Group (Haustierversicherung)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24,5 Milliarden Euro. Im diesjährigen Ranking des Manager Magazins ist Familie Merck der große Verlierer, das Vermögen sank um 9,3 Milliarden auf 24,5 Milliarden Euro.
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.
Handelnde Personen / wichtige Personen:
Frank Stangenberg-Haverkamp, Johannes Baillou
Ursprung des Vermögens:
Merck (Darmstadt)
Aktienanteil der Familie über die E. Merck KG (mehr als 200 Familienmitglieder): 70 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Merck Family Foundation
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 25,0 Milliarden Euro
Manager Magazin: 18,2 Milliarden Euro
Bloomberg: 29,5 Milliarden Euro
Forbes: 27,5 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Andreas von Bechtolsheim
Ursprung des Vermögens:
Sun Microsystems (Santa Clara, USA)
Unternehmensanteile: nicht bekannt
Alphabet/Google (Mountain View, USA)
Unternehmensanteile: nicht bekannt
Arista Networks (Santa Clara, USA)
Unternehmensanteile: 15 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Keine bekannt
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 28 Milliarden Euro
Manager Magazin: 27,7 Milliarden Euro
Bloomberg: 27,5 Milliarden Euro
Forbes: 28,9 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Karl Albrecht Junior, Beate und Peter Heister
Ursprung des Vermögens:
Aldi Süd (Essen-Schonnebeck)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Siepmann-Stiftung, Acclivis
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 30,1 Milliarden Euro
Manager Magazin: 23,5 Milliarden Euro
Bloomberg: 34,6 Milliarden Euro
Forbes: 32,3 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Klaus Michael Kühne
Ursprung des Vermögens:
Kühne + Nagel (Bremen)
Aktienanteil: 53,3 Prozent (Kühne Holding)
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Kühne-Stiftung (soll später das Firmenvermögen übertragen bekommen)
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Hapag-Lloyd (Schifffahrt), HSV Fußball (Sport, 13,5 Prozent), Lufthansa (15,0 Prozent), Flix (35 Prozent zusammen mit EQT), Brenntag (10 Prozent)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 39,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 46,5 Milliarden Euro
Bloomberg: 36,3 Milliarden Euro
Forbes: 36,7 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Dieter Schwarz
Ursprung des Vermögens:
Lidl & Schwarz (Neckarsulm)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Lidl-Stiftung, Dieter-Schwarz-Stiftung, Schwarz KG
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Kaufland (Einzelhandel), Schwarz Produktion (Lebensmittel), Prezero (Umweltdienstleistungen)
Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 43,1 Milliarden Euro
Manager Magazin: 36,1 Milliarden Euro
Bloomberg: 48,6 Milliarden Euro
Forbes: 44,8 Milliarden Euro
Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Susanne Klatten, geborene Quandt, und Stefan Quandt
Ursprung des Vermögens:
BMW (München)
Aktienanteil der Familie: 49,0 Prozent
Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Seedamm-Vermögensverwaltung
Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Susanne Klatten: Skion (Unternehmensbeteiligungen, darunter Altana, SGL Carbon (beide Spezialchemie) und Nordex (Windturbinen)), Unternehmertum (Beratungsdienstleistungen),
Stefan Quandt: Delton (Unternehmensbeteiligungen, darunter Logwin), Solarwatt (Photovoltaik), Aqton (Investmentholding)