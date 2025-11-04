Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
Finanzboulevard

Die 25 vermögendsten Familien und Personen Deutschlands 2025

Analyse globaler Rankings Die 25 vermögendsten Familien und Personen Deutschlands 2025

Das Manager Magazin, Bloomberg und Forbes küren jährlich die reichsten Menschen weltweit. DAS INVESTMENT hat daraus ein Gesamtranking der 25 vermögendsten Deutschen 2025 ermittelt.

Klaus-Michael Kühne, Simone Bagel-Trah, Hasso Plattner, Stefan Quandt und Susanne Klatten gehören zu Deutschlands vermögendsten Menschen.
Von links oben nach rechts unten: Klaus-Michael Kühne, Simone Bagel-Trah, Hasso Plattner, Stefan Quandt und Susanne Klatten gehören zu Deutschlands vermögendsten Menschen. | Bildquelle: Imago Images / Apress, Imago Images / Sven Simon, Imago Images / STAR-MEDIA, Imago Images / Sven Simon
Von  | Redakteur
Aktualisiert am:

Methodik zur Erstellung des Gesamt-Rankings:

Die Redaktion von DAS INVESTMENT wertete für das Ranking 2025 die Daten von Manager Magazin, Forbes und Bloomberg zu Deutschlands vermögendsten Personen und Familien aus. Familienmitglieder wurden zusammengefasst, wenn sie gemeinsam Vermögen verwalten oder als wirtschaftliche Einheit auftreten.

Dadurch können vermögende Familien aus der Liste herausfallen, wenn nur einzelne oder wenige Mitglieder in den Quelllisten erscheinen – wie etwa bei den Familien Boehringer und von Baumbach.

Aus den drei Datenquellen wurde ein Gesamtranking der 25 vermögendsten Familien und Einzelpersonen Deutschlands erstellt. War eine Familie oder Person nicht in allen drei Listen vertreten, wurde der Durchschnitt aus den vorhandenen Angaben berechnet.

1 / 25
August von Finck junior mit seiner Gattin Francine von Finck im Jahr 2011 | © Imago Images / Weißfuß
August von Finck junior mit seiner Gattin Francine von Finck im Jahr 2011: August von Finck junior verstarb 2021 in London. Bildquelle: Imago Images / Weißfuß
25. Platz: Familie August von Finck junior

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,3 Milliarden Euro
Manager Magazin: 6 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: 8,6 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
August François von Finck, Francine von Finck

Ursprung des Vermögens:
Merck, Finck & Co. (München)
Anteile: keine mehr (1990 verkauft)

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
VM Vermögensmanufaktur, Bank von Roll

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Von Roll Holding (Industrie und Energie), Degussa Goldhandel (Goldhandel)

Willi Liebherr (Mitte) im Gespräch mit dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (links) und Klaus Schneider von Liebherr-Aerospace & Transportation (rechts): Hans Liebherr gründete die Firma Liebherr im Jahr 1949. Bildquelle: Imago Images / Arnulf Hettrich
24. Platz: Familie Willi und Isolde Liebherr

Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 7,9 Milliarden Euro
Manager Magazin: 9,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: 8,2 Milliarden Euro
Forbes: 6,1 Milliarden Euro

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Willi und Isolde Liebherr

Ursprung des Vermögens:
Liebherr (Kirchdorf an der Iller)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Liebherr-Stiftungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Eine Filiale der Kaffeekette Tchibo: Die Familie Herz ist dem Unternehmen verbunden, teilweise haben sich Familienmitglieder aber auch zurückgezogen. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer
23. Platz: Familie Max Herz

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 8,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 8 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: 9,6 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Michael Herz, Wolfgang Herz, Daniela Herz-Schnoeckel und Günter Herz mit seinen Kindern Christian Herz und Michaela Herz

Ursprung des Vermögens:
Tchibo (Hamburg)
Anteile der Familie: 100 Prozent (über Maxingvest)

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Maxingvest (Michael und Wolfgang Herz), Mayfair (Günter, Christian und Michaela Herz), Bilton (Daniela Herz-Schnoeckel), Joachim-Herz-Stiftung, Ingeburg-Herz-Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Beiersdorf (Kosmetik, Konsumgüter)

Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler bei einer Hauptversammlung von Continental: Die Familie ist in der Automobil- und Maschinenbauindustrie aktiv. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon
22. Platz: Familie Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 10,1 Milliarden Euro 
Bloomberg: 7,6
Forbes: 10,7 Milliarden Euro

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler

Ursprung des Vermögens:
Schaeffler (Herzogenaurach)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
INO Holding, INA-Holding Schaeffler

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Continental (Autozulieferer, 46 Prozent)

Friedhelm Loh ist Selfmade-Milliardär. Weit über 10.000 Menschen arbeiten für seine Unternehmensgruppe. Bildquelle: Imago Images / TriAss
21. Platz: Friedhelm Loh

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 9,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 5,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: 12 Milliarden Euro 
Forbes: 11,9 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:

Friedhelm Loh. Seine Söhne Frank und Simon sowie Tochter Ilona sollen ebenfalls im Unternehmen tätig sein.

Ursprung des Vermögens:
Friedhelm Loh Group

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Friedhelm Loh Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Rittal (Schaltschränke), Eplan (Engineering-Software), Cideon (Prozessoptimierung), Stahlo (Stahlverarbeitung) und LKH (Kunststoffverarbeitung).

Ein Fabrikgebäude von Knorr-Bremse: Heinz Hermann Thiele verstarb im Jahr 2021. Bildquelle: Imago Images / Jürgen Ritter
Platz 20: Familie Heinz Hermann Thiele

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 10 Milliarden Euro
Manager Magazin: 9 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: 11 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Nadia Thiele (Witwe von Heinz Hermann) mit Tochter Julia Thiele-Schürhoff

Ursprung des Vermögens:
Knorr-Bremse (München)
Aktienanteil der Familie: 59,0 Prozent über KB Holding

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Stella Vermögensverwaltung, Heinz-Hermann-Thiele-Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Vossloh (Bahntechnik)

Nathalie von Siemens ist Aufsichtsratmitglied bei Siemens: Die Industriellenfamilie ist weit verzweigt. Bildquelle: Imago Images / Eventpress
19. Platz: Familie von Siemens

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,4 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,4 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.

Handelnde Personen / wichtige Personen:
Nathalie von Siemens

Ursprung des Vermögens:
Siemens (Berlin)
Aktienanteile der Familie (rund 300 Familienmitglieder): 6 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Werner Siemens Stiftung, Carl Friedrich von Siemens Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Atos (Informationstechnik, 15 Prozent), Osram (Lichttechnik, 17 Prozent)

Dietmar Hopp bei einem Spiel des Fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim: Er ist Mitbegründer von SAP. Bildquelle: Imago Images / Jan Huebner
18. Platz: Dietmar Hopp

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 15,8 Milliarden Euro 
Bloomberg: 16,9 Milliarden Euro 
Forbes: 4,9 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Dietmar Hopp

Ursprung des Vermögens:
SAP (Walldorf)
Aktienanteil: rund 5 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Family Office Gartenstraße, Dietmar Hopp Stiftung (gemeinnützige Stiftung), DH-Holding, Westend Bank

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Curavec (Biotechnologie, rund 44 Prozent), TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetrieb (Sport, 96 Prozent)

Nikolaus Knauf (links) spricht mit dem ehemaligen Minister Rainer Brüderle: Knauf ist Teil der Familie, die hinter Knauf Gips steht. Bildquelle: Imago Images / ITAR-TASS
17. Platz: Familie Knauf

Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 12,7 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,7 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A. 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Albrecht Knauf, Baldwin Knauf, Nikolaus Knauf, Alexander Knauf, Robert Knauf, Karl Knauf, Christine Knauf, Martin Knauf, Robert Knauf

Ursprung des Vermögens:
Knauf Gips (Iphofen)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Knauf Family Office

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Work Inn (Co-Working), Dornbracht (Armaturen)

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) im Gespräch mit Maximilian (M.) und Martin Viessmann (r.): Im Jahr 2023 verkaufte Viessmann sein Wärmepumpengeschäft in die USA. Bildquelle: Imago Images / Rene Traut
16. Platz: Familie Martin Viessmann

Geschätztes Vermögen 2024:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 13,3 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,2 Milliarden Euro 
Bloomberg: 13,5 Milliarden Euro 
Forbes: 12,2 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Martin und Annette Viessmann und Sohn Maximilian Viessmann

Ursprung des Vermögens:
Viessmann (Allendorf)
Aktienanteil der Familie: k.A.

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Viessmann Family Holding, Viessmann Foundation

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Carrier Global, Etherma, Pewo, Lämpöykkönen, Kospel, Thermowise, VAE Group, Koelplan, 0800 Repair (alle Heiz-, Wärme- und Klimatechnik), Priva (Technologie)

Michael Otto bei einem Boxkampf: Er und andere Nachkommen von Werner Otto zählen zu den vermögendsten Familien Deutschlands. Bildquelle: Imago Images / Torsten Helmke
15. Platz: Familie Werner Otto

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 14,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 12,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: 17,1 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Halbgeschwister Michael Otto, Alexander Otto, Frank Otto, Ingvild Otto, Katharina Otto und Maren Otto, Witwe von Werner Otto sowie Benjamin Otto, Sohn von Michael Otto

Ursprung des Vermögens:
Werner Otto Versandhandel (Hamburg), heute Otto Group
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Cura Vermögensverwaltung (Immobilienvermögen), Atlas Vermögensverwaltung (Beteiligung)

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
ECE Projektmanagement (Immobilien), Frank Otto Medienbeteiligungen (Medien), Deutsche Euroshop (Shoppingcenter), Ruby Hotels 

Ein C&A-Schild in Düsseldorf: Die niederländische Gründer- und Großfamilie Brenninkmeijer hat ihre Wurzeln in Deutschland, auch einige Familienmitglieder leben hierzulande. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer
14. Platz: Familie Brenninkmeijer

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,05 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,6 Milliarden Euro 
Bloomberg: 15,5 Milliarden Euro
Forbes: k.A.

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Philippe Brenninkmeyer, Stephen Brenninkmeijer, Philipp Brenninkmeyer, Norman R. Brenninkmeijer, Marcel Egmond Brenninkmeijer

Ursprung des Vermögens:
C&A (Vilvoorde, Düsseldorf)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Cofra Holding, Anthos Family Office

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Bregal Investments (Private Equity), Redevco (Immobilien), Anthos Fund & Asset Management (Asset Management), Sunrock (Erneuerbare Energien), The Sustainable Group Group (Lebensmittel)

Wolfgang Porsche bei einer Veranstaltung in Los Angeles: Die Porsche AG ging 2022 an die Börse. Bildquelle: Imago Images / Media Punch
13. Platz: Familie Porsche

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 15,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Wolfgang Porsche, Ursula Plasser (Witwe des 2019 verstorbenen Ferdinand Piëch)

Ursprung des Vermögens:
Porsche und Volkswagen (Stuttgart und Wolfsburg)
Aktienanteil der Familie: 50,0 Prozent (an der heutigen Porsche SE, die wiederum an der Volkswagen AG und der Porsche AG beteiligt ist)

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Salzach Stiftung, Ferdinand Karl Alpha, Ferdinand Karl Beta

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Über die Porsche SE: Aeva (Sensortechnik), Aurora Labs (Software), European Transport Logistics (Logistik), Inrix (Software), Isar Aerospace (Raumfahrt), Markforged (3D-Druck), Proteantecs (Halbleiter), Seurat Technologies (3D-Druck)

Eine Filiale von Aldi Nord in Sachsen: Die Familie Theo Albrecht besitzt den nördlichen Teil des Aldi-Imperiums. Bildquelle: Imago Images / Volker Preußer
12. Platz: Familie Theo Albrecht

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 15,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 17,6 Milliarden Euro 
Bloomberg: 10,9 Milliarden Euro
Forbes: 14,4 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder / Stiftungen:
Theo Albrecht Junior, Babette Albrecht (Aldi Nord)

Ursprung des Vermögens:
Aldi Nord (Essen-Schonnebeck)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Markus-Stiftung (Familienstiftung), Lukas-Stiftung, Jakobus-Stiftung, Lukas Asset

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Trader Joe's (Lebensmittel)

Hasso Plattner bei einer Bilfinger-Hauptversammlung: Plattner ist Mitbegründer von SAP. Bildquelle: Imago Images / STAR-MEDIA
11. Platz: Hasso Plattner

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 18,9 Milliarden Euro
Manager Magazin: 17,7 Milliarden Euro 
Bloomberg: 26,1 Milliarden Euro 
Forbes: 13 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Hasso Plattner

Ursprung des Vermögens:
SAP (Walldorf)
Aktienanteil: 6,6 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Hasso Plattner Capital (Single Family Office), Hasso Plattner Foundation

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Simone Bagel-Trah bei einer Henkel-Veranstaltung 2019: Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende bei Henkel. Bildquelle: Imago Images / Sven Simon
10. Platz: Familie Henkel

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 19,5 Milliarden Euro
Manager Magazin: 19,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Simone Bagel-Trah (Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie des Gesellschafterausschusses des Henkel-Konzerns)

Ursprung des Vermögens:
Henkel (Düsseldorf)
Aktienanteil der Familie: 62 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Henkel Family Office, BFP Brune, Gerda Henkel Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Reinhold Würth bei der Eröffnung einer Ausstellung: Er baute das Schrauben-Imperium Würth auf. Bildquelle: Imago Images / Eventpress
9. Platz: Familie Würth

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 21,2 Milliarden Euro
Manager Magazin: 14,4 Milliarden Euro 
Bloomberg: 14,7 Milliarden Euro 
Forbes: 34,6 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Reinhold Würth und sein Enkel Benjamin Würth

Ursprung des Vermögens:
Würth (Künzelsau)
Unternehmensanteile in Familienhand: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Adolf-Würth-Stiftung (Familienstiftung), Internationales Bankhaus Bodensee (94,42 Prozent der Anteile)

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Sitz von Biontech in Mainz: Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs vervielfachte sich der Unternehmenswert der Strüngmann-Beteiligung. Bildquelle: Imago Images / Chai
8. Platz: Familie Thomas und Andreas Strüngmann

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 22,6 Milliarden Euro
Manager Magazin: 22 Milliarden Euro  (Summe der Einzelvermögen von 11 Milliarden Euro)
Bloomberg: 26,5
Forbes: 19,3 Milliarden Euro (Summe der Einzelvermögen von 9,65 Milliarden Euro)

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Brüder Thomas und Andreas Strüngmann

Ursprung des Vermögens:
Hexal
Aktienanteil der Familie: 0 Prozent
Biontech
Aktienanteil der Familie: rund 40 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Athos Family Office, Santo Holding, Ernst Strüngmann Stiftung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Formycon (Biotech), Blue Elephant Energy (Solar- und Windenergie), Klinge Pharma 

Ein Logo von Reckitt Benckiser: Das Konsumgüterunternehmen ist für Marken wie Sagrotan oder Calgon bekannt. Bildquelle: Imago Images / Andreas Haas
7. Platz: Familie Reimann

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24 Milliarden Euro
Manager Magazin: 24 Milliarden Euro
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Renate Reimann-Haas und Wolfgang Reimann; Brüder Matthias Reimann-Andersen und Stefan Reimann-Andersen

Ursprung des Vermögens:
Benckiser (Ludwigshafen), heute: Reckitt Benckiser (London)
Aktienanteil der Familie: 0 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
JAB Holding, Benckiser Stiftung Zukunft

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Coty (Parfüm und Kosmetik), Bally (Schuhe), Keurig Dr Pepper (Getränke), JDE Peet's (Kaffee und Genussmittel), Panera (Bäckereien), Pret a Manger (Restaurants), Espresso House (Cafés), Krispy Kreme (Restaurants), NVA (Haustierpflege), Independence Pet Group (Haustierversicherung), Pinnacle Pet Group (Haustierversicherung)

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (links) begrüßt Frank Stangenberg-Haverkamp bei einem Treffen 2018: Stangenberg-Haverkamp ist Teil der Merck-Familie. Bildquelle: Imago Images / Marc Schüler
6. Platz: Familie Merck

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 24,5 Milliarden Euro. Im diesjährigen Ranking des Manager Magazins ist Familie Merck der große Verlierer, das Vermögen sank um 9,3 Milliarden auf 24,5 Milliarden Euro.
Bloomberg: k.A.
Forbes: k.A.

Handelnde Personen / wichtige Personen:
Frank Stangenberg-Haverkamp, Johannes Baillou

Ursprung des Vermögens:
Merck (Darmstadt)
Aktienanteil der Familie über die E. Merck KG (mehr als 200 Familienmitglieder): 70 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Merck Family Foundation

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Eine Google-Niederlassung in Mountain View in Kalifornien: Andreas von Bechtolsheim gilt als einer der ersten Google-Investoren. Bildquelle: Imago Images / Christian Offenberg
5. Platz: Andreas von Bechtolsheim

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 25,0 Milliarden Euro
Manager Magazin: 18,2 Milliarden Euro 
Bloomberg: 29,5 Milliarden Euro 
Forbes: 27,5 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Andreas von Bechtolsheim

Ursprung des Vermögens:
Sun Microsystems (Santa Clara, USA)
Unternehmensanteile: nicht bekannt
Alphabet/Google (Mountain View, USA)
Unternehmensanteile: nicht bekannt
Arista Networks (Santa Clara, USA)
Unternehmensanteile: 15 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Keine bekannt

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Eine Filiale von Aldi Süd in Aachen: Karl Albrecht junior und Beate Heister kontrollieren den südlichen Teil des Aldi-Imperiums. Bildquelle: Imago Images / Wassilis Aswestopoulos
4. Platz: Familie Karl Albrecht

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 28 Milliarden Euro
Manager Magazin: 27,7 Milliarden Euro 
Bloomberg: 27,5 Milliarden Euro 
Forbes: 28,9 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Karl Albrecht Junior, Beate und Peter Heister

Ursprung des Vermögens:
Aldi Süd (Essen-Schonnebeck)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Siepmann-Stiftung, Acclivis

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Keine Größeren bekannt

Klaus Michael-Kühne: Der gebürtige Hamburger ist unter anderem für sein Engagement beim Fußballverein HSV bekannt und möchte Hamburg zudem eine neues Opernhaus schenken,. Bildquelle: Imago Images / Lars Berg
3. Platz: Klaus-Michael Kühne

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 30,1 Milliarden Euro
Manager Magazin: 23,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: 34,6 Milliarden Euro 
Forbes: 32,3 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Klaus Michael Kühne

Ursprung des Vermögens:
Kühne + Nagel (Bremen)
Aktienanteil: 53,3 Prozent (Kühne Holding)

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Kühne-Stiftung (soll später das Firmenvermögen übertragen bekommen)

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Hapag-Lloyd (Schifffahrt), HSV Fußball (Sport, 13,5 Prozent), Lufthansa (15,0 Prozent), Flix (35 Prozent zusammen mit EQT), Brenntag (10 Prozent)

Die Lidl-Hauptverwaltung in Bad Wimpfen: Der öffentlichkeitsscheue Dieter Schwarz eröffnete die erste Lidl-Filiale 1973. Bildquelle: Imago Images / Arnulf Hettrich
2. Platz: Dieter Schwarz

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 39,8 Milliarden Euro
Manager Magazin: 46,5 Milliarden Euro 
Bloomberg: 36,3 Milliarden Euro 
Forbes: 36,7 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Dieter Schwarz

Ursprung des Vermögens:
Lidl & Schwarz (Neckarsulm)
Aktienanteil der Familie: 100 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Lidl-Stiftung, Dieter-Schwarz-Stiftung, Schwarz KG

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Kaufland (Einzelhandel), Schwarz Produktion (Lebensmittel), Prezero (Umweltdienstleistungen)

Stefan Quandt (links) und Susanne Klatten. Bildquelle: Imago Images / Eventpress
1. Platz: Familie Herbert Quandt

Geschätztes Vermögen 2025:
Durchschnitt im Gesamt-Ranking: 43,1 Milliarden Euro
Manager Magazin: 36,1 Milliarden Euro 
Bloomberg: 48,6 Milliarden Euro 
Forbes: 44,8 Milliarden Euro 

Handelnde Personen / wichtige Mitglieder:
Geschwister Susanne Klatten, geborene Quandt, und Stefan Quandt

Ursprung des Vermögens:
BMW (München)
Aktienanteil der Familie: 49,0 Prozent

Bekannte Verbindungen zu Family Office / Bank / Stiftungen:
Seedamm-Vermögensverwaltung

Weitere Firmenbeteiligungen (Branche):
Susanne Klatten: Skion (Unternehmensbeteiligungen, darunter Altana, SGL Carbon (beide Spezialchemie) und Nordex (Windturbinen)), Unternehmertum (Beratungsdienstleistungen),
Stefan Quandt: Delton (Unternehmensbeteiligungen, darunter Logwin), Solarwatt (Photovoltaik), Aqton (Investmentholding)

Nächstes Bild
