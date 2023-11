Rapper Sean Combs (Mitte) mit Eric Adams, Bürgermeister von New York City

Rapper Sean Combs (Mitte) mit Eric Adams, Bürgermeister von New York City | Foto: Imago Images / ABACAPRESS

Name: P. Diddy (bürgerlicher Name: Sean John Combs)

Alter: 53 Jahre

Geschätztes Vermögen: 1 Milliarde US-Dollar

P. Diddy ist ein amerikanischer Rapper, Produzent, Schauspieler und Unternehmer, der sein Vermögen auf vielfältige Weise aufgebaut hat. Er begann seine Karriere 1990 als Praktikant bei Uptown Records in New York, wo er sich schnell zum Talent Director hocharbeitete. Seine musikalische Karriere begann er erst vier Jahre später 1997 mit dem Debüt seines ersten Albums.

Als Produzent hat er mit vielen bekannten Künstlern zusammengearbeitet und deren Alben produziert, darunter The Notorious B.I.G., Lil’ Kim, Junior Mafia und Craig Mack.

Neben seiner Musikkarriere hat P. Diddy auch in andere Unternehmen investiert. 1998 gründete er die Modemarke Sean John, die sich auf Streetwear konzentriert. Trotz Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Produktion seiner Kollektionen hat die Marke Sean John sich als erfolgreich erwiesen und trägt erheblich zu seinem Vermögen bei.

Darüber hinaus ist P. Diddy seit 2007 Eigentümer der britischen Premium-Wodka-Marke „Ciroc“ und hat eine Beteiligung an der Tequila-Marke De León. Mit seinem Unternehmen Combs Wines and Spirits ging er 2007 eine Geschäftspartnerschaft mit dem britischen Getränkeriesen Diageo ein.

P. Diddy hat auch als Schauspieler gearbeitet und damit zusätzliche Einnahmen erzielt.