In der schillernden Welt der Musikindustrie, wo Talent, Kreativität und Charisma auf den Bühnen dieser Welt aufeinandertreffen, gibt es eine exklusive Gruppe von Künstlern, die es geschafft hat, ein Vermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar anzuhäufen.

Was sie gemeinsam haben: Die meisten von ihnen füllen nicht nur Stadien, sondern haben zusätzlich durch geschickte Geschäftsentscheidungen und Investitionen ein Vermögen angehäuft, das sie in die oberste Liga katapultiert hat.

In dieser Galerie werfen wir einen Blick auf diese sechs Musiker, ihre Karrieren und die vielfältigen Wege, auf denen sie ihr Vermögen aufgebaut haben. Von der Gründung eigener Plattenlabels und Kosmetikunternehmen bis hin zu Investitionen in Immobilien - diese Künstler haben bewiesen, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Geschäftsleben echte Superstars sind.

1 / 6 Rapper Sean Combs (Mitte) mit Eric Adams, Bürgermeister von New York City. Bildquelle: Imago Images / ABACAPRESS