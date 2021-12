Redaktion 17.07.2017 Lesedauer: 1 Minute

Reisekranken- und Reiserücktrittspolicen Urlaub: Welche Versicherung ins Gepäck gehört

Am Wochenende starteten in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in halb Ostdeutschland die Sommerferien. Vor dem Kofferpacken sollten Urlauber auch an den richtigen Versicherungsschutz denken – zumal gute Auslandsreisekranken- und Reiserücktrittspolicen für kleines Geld zu haben sind.